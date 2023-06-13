陳紫渝同框老爸「畢業照驚呆」　全場嗨：激似綜藝男星

▲陳紫渝同框老爸，祝畢業快樂！（圖／Instagram／zihhuuc）



網搜小組／劉維榛報導

神似韓國女星IU的「最美里長」陳紫渝難得與老爸同框，原來陳父與另2位家人最近畢業，紛紛穿上學士服拍照留念。然而父女照曝光後，卻引來一票粉絲驚呼陳爸激似「綜藝鬼才」沈玉琳，「我以為你爸是沈玉琳」、「嚇死我，以為看到沈玉琳！」

新北市永和區永福里里長陳紫渝10日在IG甜喊，「老爸、表妹、舅媽及所有的畢業生，畢業快樂！」而照片可見，陳爸爸穿上畢業學士服，陳紫渝也難得曬出父女照，兩人對著鏡頭微笑並手捧花束，凸顯出父女情深。

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照片曝光後，底下粉絲卻紛紛歪喊，「嚇死我，以為看到沈玉琳」、「哇～岳父好年輕」、「我以為你爸是沈玉琳」、「真的很像沈玉琳」、「爸畢業快樂！我以您為傲」、「我看成沈玉琳」。

事實上，陳紫渝的父親陳昱庭是新北永和區協和的里長，而母親唐媺琴曾於2018年以無黨籍參選永福里里長，但未如願當選。陳紫渝曾透露，自己是受到媽媽的影響才出來參選，加上就學時，看到爸爸替里民改善居住環境與解決問題，因此更加深她選里長的志向。

▼網友驚呼，陳父激似沈玉琳。（圖／翻攝自Facebook／沈玉琳的御琳軍）

