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女長年飽受痔瘡之苦　解血便才送醫才發現已嚴重貧血

▲7旬老婦長期忽略痔瘡病情，竟導致嚴重貧血，圖為醫師看診示意圖，非文中患者。（圖／佑民醫院提供，下同）

▲7旬老婦長期忽略痔瘡病情，竟導致嚴重貧血，圖為醫師看診示意圖，非文中患者。（圖／佑民醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

75歲劉姓阿嬤長期飽受肛門反覆出血困擾，因年紀大與慢性病史，家屬暫選擇保守治療，直到因血便被送急診，經醫師解說治療的選擇與分析後才點頭進行手術，術後恢復良好，至今不再有肛門出血情形發生，臉色也變得紅潤有精神。

佑民醫院一般外科醫師王子瑄說，劉婦有慢性心血管疾病與肝硬化病史，過去與家屬暫選擇用藥物控制肛門出血問題；但送至醫院時，經抽血檢驗血紅素已低至5（成年女性正常值12至16），凝血因子也大幅低於標準，在身體檢查也發現嚴重痔瘡與急性出血，且狀況有增無減，貧血情形不能再忽視，因此決定安排手術切除痔瘡，血紅素與凝血功能才趨於穩定。

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▲7旬老婦長期忽略痔瘡病情，竟導致嚴重貧血。（圖／佑民醫院提供）

王子瑄指出，痔瘡為肛門周圍的血管與粘膜組織，正常情況下皆會存在，但當組織因年紀、生活作息、腹壓增加，如懷孕、肥胖、肝硬化等，導致血液循懷不順暢、組織增生變得鬆弛、腫大與垂墜，典型症狀有腫脹、疼痛、肛門搔癢、分泌物增加、異物感與出血等。

王子瑄提醒，當症狀輕微時可以調整生活型態與飲食，搭配軟便藥物與外用藥塗抹、溫水坐浴，以達到症狀緩解；但若日益嚴重，導致出血、明顯疼痛，甚至腫脹大到卡在肛門口外無法被推回，此時即需考慮手術處理。

佑民醫院表示，目前痔瘡有多種侵入性與非侵入性治療選擇，手術也有搭配微創環狀切除，雷射痔瘡整形與特製血管凝集儀器，以達到較少組織傷害與疼痛；王子瑄呼籲民眾應注意自身狀況，若有相關問題可向門診諮詢，醫師將依照每位患者不同狀況與需求，分析各種治療選項與提供最適當治療計畫。

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