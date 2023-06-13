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彰化中山國小全國冠軍　241名小泳將歡喜畢業

▲彰化中山國小游泳教育。（圖／中山國小提供，以下同）

▲彰化中山國小游泳教育。（圖／中山國小提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市中山國小，擁有25M溫水游泳池，游泳課程更是該校特有的校訂課程，這3年來受到疫情影響，無法實體下水，在學校精實的游泳課程教學下，教師採樂趣化漸進式循環練習引導下，今年勇奪全國200M游泳接力冠軍，光是畢業生就有241人達標游泳自救能力，其中有近85人已達國、高中游泳等級。

▲彰化中山國小游泳教育。（圖／中山國小提供，以下同）

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中山國小也是彰化縣戶外教育及海洋教育中心，今年已辦理過攀岩教師研習、獨木舟教師社群、發展和美、伸港戶外教育路線等。除了原訂推動計畫外，也和勤益科大休閒產業管理系，中部開放水域教育中心合作，在慶安水道辦理SUP增能工作坊，希望讓更多老師認識及增進自己技能，未來回學校後能為SUP做推廣。

▲彰化中山國小游泳教育。（圖／中山國小提供，以下同）

學務主任李俊毅表示，學校除了游泳課程外更重視學生帶著走的生活技能能力，這幾年學校除發展戶外教育及山野教育外，也積極開發海洋教育，培養學生除了課堂外的全方位學習，受到家長的好評。

今年為了讓學生有游泳學習表現及自我挑戰的舞台，配合校訂游泳課程，特別與勤益科大休閒產業管理系，中部開放水域教育中心合作辦理了8場學生海洋教育體驗活動－月牙灣獨木舟、慶安水道SUP。

▲彰化中山國小游泳教育。（圖／中山國小提供，以下同）

體育組長紀泓志舉辦了水上運動會，帶領學生走出戶外，接觸不同面向的水域體驗活動，當天有個人挑戰賽也有團體合作的趣味水中接力，透過這樣的水上活動，不只凝聚班級向心力更提升孩子的學習動力，也讓家長看見孩子的努力，整場水上運動會就在歡樂中畫下美好的回憶。

▲彰化中山國小游泳教育。（圖／中山國小提供，以下同）

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