朱凱翔酸她「紅包1200」　陳乃瑜反擊：很多你的受害者私訊我

▲民進黨新北市議員陳乃瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

媒體人朱凱翔先遭無黨籍雲林縣議員陳芳盈指控性騷擾，14日又有民進黨新北市議員陳乃瑜表示差點被性侵，不過，朱凱翔本人立即回應，稱沒有的事就是沒有，還指陳乃瑜跟她要喜帖吃喜酒，紅包1200元。對此，陳乃瑜反擊，她假裝沒事不敢張揚、去吃喜酒、紅包包太少，和別人有沒有性騷擾有關係嗎？「沒有一個女生要冒著被質疑檢討的風險把這些講出來」，她把過去經歷的事情講出來後，私訊還收到很多受害者指控朱凱翔。

陳乃瑜說，記者工作只要出來跑新聞，都見得到面，有的時候還天天見到面，見到前輩，大家打招呼、交換訊息，搞不好他等一下還約了誰誰誰採訪，就一起訪，而同業結婚的時候就是同業和長官大集合的時候，大家都去了，她沒有喜帖，會不會是被孤立？會不會是因為當年她沒有就範？「明明後來怎樣孤立我、採訪工作上排擠我，我都沒說了，倒是他自己爆自己的料。」

陳乃瑜指出，她沒有在粉專發文，是透過私人臉書，因為她想用我個人的身份，來證明「沒有人應該要承受這樣的傷害和恐懼」，在她發文之前，早就想過會被貼上標籤，質疑目的，但是她沒有想到是用這樣轉移焦點、公審的方式，她講出來是有獲得什麼好處嗎？也不必往他臉上貼金，他是什麼大人物嗎？講得好像針對他一樣，怕人家講，那當初他就不要動手。

陳乃瑜更透露，她的私訊收到很多受害者指控朱凱翔性騷，「我沒想到他只記得我紅包包太少，而且還記恨記了十年，卻記不得性騷了這麼多女性…話說我現在經濟條件比十年前好了，聽說他最近家有喜事，乃瑜一定補上一個大紅包」。