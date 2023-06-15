坦言南部對侯友宜仍觀望　柯志恩：主帥最重要「我不可能當副手」

▲柯志恩再次強調自己不願當侯友宜副手。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨智庫執行長柯志恩今（15）日接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪，黃在過程中頻頻勸進柯擔綱副總統參選人，柯志恩則表示，主帥本人還是最重要，直言南部民眾現在對侯友宜有一些觀望，給侯多一點時間去跟南部民眾面對面，南部的人重情重義、重友誼，相信侯有辦法在南部反轉選情；但她也強調自己對副手位置沒有想法。

為了要提振國民黨的士氣，主持人黃暐瀚建議國民黨總統參選人侯友宜把最好的副手人選找出來，認為柯志恩身為女性又是高學歷大學教授，在中南部也有民意基礎，直言最佳副手人選非柯志恩莫屬。柯志恩答，侯友宜找一個好的副手是絕對必要，但主帥本人還是最重要，侯友宜應該把他自己過去給人的安定感找回來，侯現在只是因為他還沒有足夠的時間讓全國人民看到他的親切跟接地氣。

柯志恩強調，很多縣市長都還是非常的謝謝侯友宜，所以他只要讓大家多看到，然後用他接地氣的方法給他時間，他會說服很多南部的民眾。她表示，南部民眾現在對侯是還有一些的觀望，給侯多一點時間去跟這些民眾面對面，南部的人重情重義、重友誼，所以他一定有辦法在南部反轉的。

柯志恩也說，「副手一定要找女生嗎？不用那麼刻板印象」，她並表示，找女生就已經限制了所有的狀況，因為前總統馬英九找的副手都不是女生，且2次當選，所以不一定要找女生，不一定要「男女配」，若能在專業層面跟侯互補，例如企業界、科技業都還蠻好的。黃暐翰續指，民眾黨總統參選人柯文哲已開出條件，要「女性，南部、企業界」，而柯志恩已滿足2點。因此黃喊出「柯柯配」，勸進出身屏東的柯志恩擔任柯文哲副手。

黃暐翰進一步呼籲柯志恩，要好好決定當侯友宜還是當柯文哲的副手。柯志恩忙回，「我沒有，我沒有！我回家當家長，沒有這種事啦！」而針對「柯柯配」她更直言，「這一題就是不可能！我們已經夠亂了！」黃不死心，繼續倡議「北柯P柯文哲、南柯P柯志恩，柯柯配！看到時候我的恭賀花束要送到國民黨還是民眾黨？」柯志恩無奈苦笑，「麥擱來啦！我不會去當副總統！我就進高雄市政府就好，不然3年後國民黨誰來選高雄市長？不要又找不到人！」但柯志恩也透露，去年選高雄市長時，柯文哲對她是蠻友善的。