國民黨釀換掉侯友宜？他分析朱立倫換侯情節　第一步「這麼做」

▲邱毅分析，朱立倫準備「換掉侯友宜」的情節。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

根據最新總統民調顯示，國民黨參選人侯友宜因身陷新北市幼兒園餵藥風波，民調仍位居第三，導致出現「換侯」的聲音。對此，前立委邱毅則認為，現在的情勢如黨主席朱立倫預期的一樣，並分析朱立倫「換侯」的背後盤算，第一步就是先接管侯友宜的選務，架空他的人馬。

邱毅15日在臉書指出，「換侯」的呼聲如潮水般湧現，這種形勢的發展，似乎與朱立倫的預期一致，但朱立倫在八年前已搞過一次「換柱」，這回他還敢冒偌大風險再重演一次「換侯」嗎？

邱毅分析，朱立倫的老對手、孫文學校總校長張亞中給了很好的機會，張亞中建議「侯朱配」，或者朱立倫擔任侯友宜競選總部主委。他認為，張亞中當然是好意，希望朱立倫能指揮黨機器，助侯友宜跳脫困境，至少在短時間回到老二的地位，但張亞中的呼籲成了朱立倫的東風，借著這股東風之便，朱立倫名正言順地接管侯友宜的選務。幾位曾陪朱立倫久歷選戰的老將，順勢進入侯陣營，掌握關鍵權力，「他們能不能改變侯友宜的低迷選情，我不能確定，但主導侯友宜的選務是必然的結果。」

「這應該就是朱立倫『換侯』的第一步吧！」邱毅表示，接管大小選務，架空侯人馬的權力，然後結論是侯友宜有本質上的問題，難以有效改善選情，因此侯友宜決定回防新北市，放棄總統提名人的資格。

「侯友宜既然已經棄選，誰是替代的最佳人選呢？」邱毅認為，這時，國民黨就會顧及美國的聲音，馬韓郭都太親中，不符美國現今的印太戰略，因此都不是適合的人選，「美國還是最信任朱立倫，就請朱立倫勉為其難，當仁不讓吧！」

邱毅分析，在三催四請，各方壓力下，朱立倫只好跳火坑了，但這回不同於八年前的「換柱」，這回是侯友宜為顧及新北市政，不得不選擇退出大選，而朱立倫也並非自己在圖謀什麼，只是為了印太形勢的大局，現今中美搏弈的需求，勉為其難地披掛上陣。

邱毅最後也註明，「以上純屬個人揣測，若有巧合，純屬虛構。若造成當事人困擾，並非本意，就當無聊文人，從大局出發的筆墨文章吧！」