台78小貨車遇大雨失控撞砂石車　西行一度回堵到虎尾交流道

▲台78線今日上午發生小貨車因雨失控打滑與衝撞外線道砂石車，造成砂石車撞擊護欄。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

快速道路台78線今日上午發生小貨車因雨失控打滑與衝撞外線道砂石車，造成砂石車撞擊護欄，現場影響西向路段通行，一度回堵至虎尾林森路交流道。幸砂石車張姓駕駛與自小貨車乘客由救護車送往醫院治療，詳細肇事原因由警方調查釐清中。

虎尾警分局說明，今日上午9時14分台78線西向24.6公里處，王姓男子駕駛自小貨車沿台78線內側車道由東往西方向行駛，行駛近至24.6公里時，小貨車因雨失控打滑後撞擊於同路段外側車道、張姓男子駕駛之砂石車，造成砂石車亦失控打滑撞擊護欄，輪胎破裂，後停止於內側車道，影響該路段通行。

虎尾警分局員警到場處理聯繫曳引車公司大型機具前往拖吊，並由高工局斗南工務段派遣清道車及緩撞車前往協助處理事故現場，於11時09分許排除事故現場恢復路段交通。該起車禍雙方駕駛均無酒駕，所幸僅有自小貨乘客左腳擦挫傷、曳引車司機右肋骨擦挫傷，全案由虎尾交通小隊依A2事故程序處理。

▲台78線今日上午發生小貨車因雨失控打滑與衝撞外線道砂石車，一度嚴重影響車流。（圖／記者蔡佩旻翻攝）