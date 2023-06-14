端午開車出遊留意！國道連假車禍「暴增5成」　3大肇因出爐

▲國道連假車禍暴增5成，大多是未保持車距、未注意前車、變換車道不當。（資料圖／記者吳世龍翻攝）

記者李姿慧／台北報導

端午連假將至，根據高公局統計，近期連假國道車禍平均每日達138件，比平均值高出5成，主要三大肇因大多是未保持安全距離、未注意前車情況、變換車道不當。

高公局指出，連假期間因車流集中，尖峰時段國道上車輛有如過江之鯽，用路人稍不注意就可能與周遭車輛發生追撞或擦撞事故。根據統計，近期連續假期國道每日平均肇事件數為138件，較每年每日平均肇事90件約高出5成多，事故發生除造成財產損失外，對假期交通疏導產生嚴重影響。

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高公局分析，肇事主因多為未保持安全距離、未注意車前狀態或變換車道不當，高公局呼籲用路人務必養足精神再上路，並保持適當行車安全距離，隨時注意車前狀況，切勿任意變換車道。

此外，4天端午連假(6/22~6/25)即將在下周到來，高公局也提醒，民眾出遊前要記得檢查五油三水，包括燃油、機油、動力方向盤油、煞車油與變速箱油，及水箱水、電瓶水與雨刷水，以及及胎紋、胎壓。

高公局表示，根據過往經驗，車輛在高速公路上發生故障的原因，多半是缺水、缺油、缺電或爆胎。汽車行駛於高、快速公路若輪胎任一點胎紋深度不足，在高速行駛下易爆胎，或雨天因抓地力不足致打滑失控，進而導致事故，如發生缺水、缺電、缺燃料等故障情況，除了影響交通及耽誤行程外，待援期間亦可能發生後車追撞事故，此外上述違規行為將可罰600到6000元不等罰鍰。

▲端午節連續假期國道匝道封閉措施。（圖／高公局）

端午節連假，高公局也將實施匝道封閉管制措施，包括國5於連假首兩日(6/22~23)時段性封閉石碇、坪林南向入口；西部國道地區於連假首日(6/22)時段性封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及西螺南向入口。

第2日(6/23)時段性封閉國1埔鹽系統及西螺南向入口，第3、4日(6/24~25)時段性封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口。