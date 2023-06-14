政壇性騷爭議爆不停　高嘉瑜：加害者日常是被害者永遠傷痛　

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

政壇性騷擾連環爆，14日又有神腦董事長鄭宏輝、媒體人朱凱翔被控性騷，對此，民進黨立委高嘉瑜14日表示，一波風潮讓很多受害者能說出放在心中的傷痛，希望透過這次臨時會的修法，能把性騷三法的漏洞補起來、接住受害人，「這波事件裡面，很多加害者都是慣犯，可能是他們的日常，但對受害者來講無時無刻都是一種傷痛。」

民進黨立委陳亭妃表示，性騷擾絕不能被姑息，女性要為自己在職場當中爭取一點空間，這部分無論任何黨派，每個人都該自我檢討跟要求，對於性騷這樣的議題絕對是零容忍。

陳亭妃指出，性騷擾如果沒有制止，下一步絕對沒辦法想像，這個部分一定要大家站出來，修性平三法、把建置的管道做好，即便法修得再完整，但如果沒有反駁的管道、透過機制跟長官反映，那任何法也沒有用，還是要建立通報系統跟管道，保護所有通報者。

民進黨立委高嘉瑜表示，這一波風潮讓很多受害者能說出放在心中的傷痛，希望透過這次臨時會的修法，能把性騷三法的漏洞補起來、接住受害人，大家有勇氣說出來，代表這個傷痛累積非常久，時時刻刻都在刺激這些受害者，在他們心裡一直隱隱作痛，但這麼多年過去，加害者到底有沒有真正反省？

高嘉瑜指出，加害者無時無刻沒有感受受害者的痛，這才是最可悲的地方，加害者沒有檢討的話就會一犯再犯，這波事件裡面，很多加害者都是慣犯，可能是他們的日常，但對受害者來講無時無刻都是一種傷痛，很多加害者因為權勢跟各方原因不敢說出來，受害者出面指控可能受到更多輿論反擊，這也是過去沒辦法保護受害人的地方。