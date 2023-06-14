藍議員稱「4月收到陳情」是口誤　民進黨：不用功或收到壓力？

▲民進黨發言人林楚茵。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

新北市幼兒園餵藥案外案，國民黨批評民進黨稱新北市政府4月就接獲通報，是散播假消息，而民進黨反擊，此語是出自國民黨議員劉美芳之口，但劉美芳昨（13日）在市議會道歉，稱一切是「口誤」，侯友宜就妄想把鍋扣在民進黨身上。對此，身兼民進黨發言人的立委林楚茵14日就質疑，劉美芳當時還振振有詞，現在一句「說錯了」就可以唬弄市民？是不用功還是收到壓力？

新北市議會昨天原進行教育局長及衛生局長就私幼疑餵藥案專案報告，新北市長侯友宜臨時改變行程，主動表達願列席報告並接受質詢，在新北市議長蔣根煌邀請下，侯友宜上台補充說明，引發外界關注。

不過，林楚茵今天批評，昨天新北市議會排定餵藥案專案報告，侯友宜只快閃1個小時就落跑，出發前還自稱是「主動」去備詢，結果議員還沒問完就落跑，這是負責任的態度嗎？請問昨天侯友宜為何突然主動出席議會？原來就是為了讓自家國民黨議員上演改口大戲！

林楚茵質疑，「國民黨議員當時說4月就接到陳情，還振振有詞自帶手勢，現在一句「說錯了」就可以唬弄市民？議員在議會講出來的話是要對全市民負責的，竟然還可以說收回就不算數！國民黨議員是不用功還是收到壓力？現在改口要掩蓋什麼？」林楚茵痛批，「4月就收到陳情」是國民黨說的，侯友宜竟推給綠營造謠抹黑？侯友宜才是造謠者出來道歉。