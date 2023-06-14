快訊／火速拔官！無給職顧問鄭宏輝遭爆掏生殖器性騷　行政院解聘

▲鄭宏輝。（圖／翻攝鄭宏輝臉書）



記者陳家祥／台北報導

政壇性騷擾連環爆，國民黨台北市議員游淑慧14日踢爆，行政院顧問、前新竹市議員鄭宏輝，在2021年餐敘完順道載受害者回家時，竟親吻且掏出性器官，示意要受害者替他口交。對此，行政院發言人林子倫表示，行政院將立即解聘其無給職政務顧問，院長陳建仁同時指示交通部成立性平調查小組，依照相關規範嚴查事實真相。

行政院發言人林子倫14日表示，行政院對於無給職政務顧問之遴聘有一定規範，無給職政務顧問鄭宏輝遭指稱涉及性平相關爭議，其行為已不符合國人及社會對此榮譽職之期待，「行政院將立即解聘其無給職政務顧問」。

林子倫表示，院長陳建仁同時指示交通部，就此次事件成立性平調查小組，依照相關規範嚴查事實真相。

交通部長王國材表示，由於該案引發外界疑慮，已要求中華電信郭水義董事長，立即要求神腦董事長鄭宏輝即起停職調查，並組成調查小組調查，若屬實立即解職，若不實還清白。

針對游淑慧的爆料，鄭宏輝上午在臉書上表示，突然被國民黨立委參選人游淑慧點名，面對政治操作的攻擊，他的說明如下：

1.我不曾違背女性的意願做出任何逾矩的行為。這樣匿名的政治指控模式，是一種人格謀殺、謀取游淑慧個人選舉的政治利益！

2.我並非政治候選人，政治操作與攻擊大可不必。

3.游淑慧個人選情艱困，用沒有證據、沒有當事人出面的匿名抹黑來博取聲量，傷害他人名譽，這種行為應該被社會譴責！

4.我願意主動接受任職單位與司法的全面調查，但不會屈服於政治操作和抹黑。我相信司法調查將會還我清白！