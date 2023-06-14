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民進黨禮讓苗博雅　簡舒培無法支持、謝佩芬嘆「心情複雜」

▲▼苗博雅記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲苗博雅將參選立委。（資料照／記者周宸亘攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨佈局2024立委選舉，台北市第六選區（大安）擬與社民黨議員苗博雅合作，未料卻引發基層反彈。民進黨在地市議員簡舒培14日發文痛批，「很遺憾基層聲音及努力，民進黨中央還是聽不到，對於大安區立委禮讓人選，我不認同，也無法支持！」同樣有志爭取提名的國際部主任謝佩芬也嘆息「心情複雜」。

民進黨中執會今天下午將繼續處理立委徵召人選，並由黨主席賴清德會後舉行記者會，向外界宣布徵召名單。根據2024大選提名策略小組建議，台北市第六選區將支持苗博雅，彰化縣第三選區（芳苑鄉、二林鎮、溪州鄉等）徵召前北農總經理吳音寧，新竹市將徵召陽明交大科法學院特聘教授林志潔。

不過，先前積極爭取提名的簡舒培今天上午透過臉書發表「抗議文」表示，很遺憾基層聲音及努力，民進黨中央還是聽不到，對於大安區立委禮讓人選，「我不認同，也無法支持」。但她仍補充，2024總統唯一支持賴清德，挺台灣。

此外，謝佩芬受訪表示，自從4年前臨危授命參選大安區立委，拿下了綠營有史以來得票天花板，過去這4年，她不曾離開過大安區，持續代表民進黨在此經營、耕耘，過去這幾天，很多支持者、民眾紛紛來電、傳訊息關心，大家原本很期待明年可以一起拿下立委這席，「老實說，我現在的心情，有一點複雜」。

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