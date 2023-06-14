獨／神腦董座鄭宏輝爆「掏性器官示意口交」　交長：停職調查

記者李姿慧／台北報導

國民黨台北市議員游淑慧今(14日)踢爆，行政院顧問鄭宏輝於2021年餐敘後，順道載受害者回家時，竟親吻且掏出性器官，要受害者替他口交，還要司機載去汽車旅館，最後受害者以「生理期不方便」為由，鄭宏輝還回「那改天好了」。由於鄭宏輝為中華電信子公司神腦董事長，交通部長王國材表示，即起停職調查。

▲鄭宏輝遭爆性騷擾案，掏出性器官示意受害者口交。（資料圖／翻攝鄭宏輝臉書）

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交通部長王國材表示，由於該案引發外界疑慮，已要求中華電信郭水義董事長，立即要求神腦董事長鄭宏輝即起停職調查，並組成調查小組調查，若屬實立即解職，若不實還清白。

游淑慧今公布受害者聲明，受害敘述，「在車上時，朋友傳訊息關心我回到家沒？我跟他說自己在鄭宏輝的車上，到家後會跟他報平安，一開始鄭宏輝正常詢問公司業務，就是很普通那種閒聊，直到停在我家準備下車時，他便突然盯著我看，並用台語說『你真的很水』，之後拉住手，頭便立刻來親我。」

受害聲明提到，當下一切來得太快太突然，自己一下愣住了，心裡想的是司機為什麼不救我？但又想到司機也是他的人，車上有2個男人，現在是不是很危險？當下從小到大的危機應對教育瞬間浮上腦海，「我告訴自己，要冷靜、絕對要冷靜，因為多數性侵犯會因為受害者激烈反抗殺人。」於是推開對方稱自己已婚有小孩，結果鄭卻說自己也已婚有小孩。

▲游淑慧爆鄭宏輝性騷。（圖／游淑慧提供）

受害聲明說，鄭宏輝邊說邊解開自己褲子拉鍊，並且掏出他的性器官，示意要幫他口交，「當時我心裡越來越恐懼，但腦海裡聲音持續告誡我要冷靜應對，於是再跟對方說『這裡是馬路邊，不好』，但鄭宏輝竟然示意要司機立刻開車找一家汽車旅館，我心裡更害怕了，心裡想如果被載離這裡，那自己將會更危險。」

受害聲明表示，自己只好欺騙鄭宏輝說生理期不方便，對方稱「不方便啊，那改天好了」，受害者才平安下車，但完全不敢跟家人講，這事情讓她一連好幾天做惡夢，幾乎無法沉眠，只能鼓起勇氣跟朋友哭訴；且事發後鄭宏輝還打給她，「但我沒接也不敢點開line，只期望今生再也不要見到他，再也不要接受到他任何訊息。」