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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨證實召開首場性騷申訴會議　除傅崐萁、曾柏文還有新案

▲▼立委傅崐萁回應時事議題。（圖／記者屠惠剛攝）

▲藍委傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

為了釐清黨內性騷案疑雲，國民黨文傳會主委林寬裕稍早向媒體證實，中央黨部本週一（12）日已首度召開「性騷擾申訴委員會」，不只對已經見報的國民黨立委傅崐萁、智庫副研究員曾柏文等案進行討論，也對新收到的申訴案研討如何處置。林寬裕進一步證實，首次委員會已決議聘請外部專家進行獨立調查及訪談，前勞委會主委王如玄、台大社工系名譽教授馮燕被納入口袋名單。

政壇#METOO運動風起雲湧，國民黨也爆出傅崐萁、曾柏文等案件，基於捍衛性平、勿枉勿縱，文傳會主委林寬裕稍早向媒體證實，本週一已召開「性騷擾申訴委員會」首次會議，由考紀會、文傳會、婦女部、行管會、人事室進行跨部門討論。林重申，國民黨以高標準處理性平事件，儘管傅崐萁事發當時無黨員身分，但他現在是黨員，就會展開調查。

林寬裕進一步表示，除了傅崐萁、曾柏文等案，黨中央開設申訴信箱後，也確實收到新案，都會進行了解與調查。而為了進行完整及專業的性平調查，本次會議討論到納入第三方公正專家，故決議聘請外部人士進行獨立調查及訪談要，而王如玄、馮燕被納入口袋名單，接下來會探詢她們是否有意擔綱此重責大任。

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