▲新北市長侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）



記者杜冠霖／台北報導

新北市幼兒園餵藥案風波延燒，更衍生出案外案。國民黨13日舉行記者會指控，民進黨稱新北市政府4月就接獲通報是「說謊」。對此，民進黨立委張宏陸13日表示，侯友宜的核心愛將、國民黨議員劉美芳質詢時揭露「有家長在4月就寫信到市長信箱、打1999專線向市府陳情」，直到最近劉忽然表示自己口誤，「誤導全民的國民黨自己道歉就算了，還要其他人也跟著劉美芳道歉，簡直莫名其妙！」

侯友宜昨下午前往新北市議會參加新北幼兒園案專案報告，劉美芳當眾對著主席台、侯友宜鞠躬道歉，表示自己當初口誤說錯，引發風波，希望民進黨也能為自己散播謠言而道歉。

張宏陸表示，侯友宜的核心愛將，國民黨議員劉美芳議員在議會質詢時揭露，「有家長在4月就寫信到市長信箱、打1999專線向市府陳情」，之後各界都援引劉的說法，強力抨擊市府行政怠惰。

張宏陸指出，一直到這幾天，劉美芳議員卻忽然表示自己是口誤、講錯日期，引發各界譁然，結果誤導全民的國民黨自己道歉就算了，還要其他人也跟著劉美芳道歉，簡直莫名其妙！笑死人！

張宏陸表示，侯友宜躲了二十幾天，直到民怨沸騰，民調掉到第三名，才被逼著出來開一場不公開的「家長見面會」，期間林國春等國民黨議員，還一度想否決侯友宜專案報告的提議，到了家長怒火止不住，才決定出席專案報告，但內容矛盾百出、責任推得一乾二淨，全民都看在眼裡。

張宏陸直言，家長根本不關心四月底還是五月初！家長們都在看，為何侯友宜可以在面對新北幼童遭餵藥如此重大的案件發生時，還能不聞不問、歡樂地繼續跑長達二十幾天的選舉行程，連停下來聽家長的陳情都不肯？

張宏陸質疑，為何全國家長群組都已怒火中燒，國民黨議員們還試圖阻擋侯市長進行專案報告，不讓議會好好監督此一重大社會案件？也許愈來愈多侯友宜第三名的民調出爐，侯市府團隊就會知道答案。