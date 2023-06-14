　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜斥4月就接獲通報是「說謊」　藍議員致歉：當初口誤說錯

▲▼ 新北議會「餵藥案」專案報告　侯友宜親自現身出席 。（圖／記者許靖騏攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）

記者杜冠霖／台北報導

新北市幼兒園餵藥案風波延燒，更衍生出案外案。國民黨13日舉行記者會指控，民進黨稱新北市政府4月就接獲通報是「說謊」。對此，民進黨立委張宏陸13日表示，侯友宜的核心愛將、國民黨議員劉美芳質詢時揭露「有家長在4月就寫信到市長信箱、打1999專線向市府陳情」，直到最近劉忽然表示自己口誤，「誤導全民的國民黨自己道歉就算了，還要其他人也跟著劉美芳道歉，簡直莫名其妙！」

侯友宜昨下午前往新北市議會參加新北幼兒園案專案報告，劉美芳當眾對著主席台、侯友宜鞠躬道歉，表示自己當初口誤說錯，引發風波，希望民進黨也能為自己散播謠言而道歉。

張宏陸表示，侯友宜的核心愛將，國民黨議員劉美芳議員在議會質詢時揭露，「有家長在4月就寫信到市長信箱、打1999專線向市府陳情」，之後各界都援引劉的說法，強力抨擊市府行政怠惰。

張宏陸指出，一直到這幾天，劉美芳議員卻忽然表示自己是口誤、講錯日期，引發各界譁然，結果誤導全民的國民黨自己道歉就算了，還要其他人也跟著劉美芳道歉，簡直莫名其妙！笑死人！

張宏陸表示，侯友宜躲了二十幾天，直到民怨沸騰，民調掉到第三名，才被逼著出來開一場不公開的「家長見面會」，期間林國春等國民黨議員，還一度想否決侯友宜專案報告的提議，到了家長怒火止不住，才決定出席專案報告，但內容矛盾百出、責任推得一乾二淨，全民都看在眼裡。

張宏陸直言，家長根本不關心四月底還是五月初！家長們都在看，為何侯友宜可以在面對新北幼童遭餵藥如此重大的案件發生時，還能不聞不問、歡樂地繼續跑長達二十幾天的選舉行程，連停下來聽家長的陳情都不肯？

張宏陸質疑，為何全國家長群組都已怒火中燒，國民黨議員們還試圖阻擋侯市長進行專案報告，不讓議會好好監督此一重大社會案件？也許愈來愈多侯友宜第三名的民調出爐，侯市府團隊就會知道答案。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
女神級大胃王「捷運嗑雞排」粉絲嚇壞！　真相曝光
獨／全校只有1位畢業生！　「校長下海」打造專屬畢典
快訊／日自衛隊員掃射！　多人中彈
快訊／廣末涼子改口認出軌！　巨肌小王急求饒
快訊／直接掏性器官示意口交！　神腦董事長爆性騷
快訊／介入5億高中生案遭控「刻意誤導」！高大成回應了
快訊／廣末涼子認出軌！　宣布：無限期停工
快訊／申請入學缺額「創5年新高」　台大、成大缺額都破百
行銷講師被起底！　幫哥賣「性侵3歲女童影片」
快訊／美女議員控差點被性侵　朱凱翔回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

轟幼園餵藥案「假訊息太多」　侯友宜批賴清德：打假辦公室假裝打？

Me too重挫民進黨形象　他曝網路聲量數據：賴清德不能輕忽

侯友宜陷餵藥案風波　他曝：民進黨這段時間正在清理戰場

國民黨證實召開首場性騷申訴會議　除傅崐萁、曾柏文還有新案

最近民調仍第三！　侯友宜：虛心看待、不開空白支票

宏都拉斯總統呼應一中　外交部譴責斥荒謬

張宇韶被告妨害名譽今開庭！　羅智強曝收到答辯狀：噁不噁心啊

林飛帆退選命運跟「他」超相似　媒體人：太陽花學運領袖的宿命？

強吻、掏性器官示意口交！　游淑慧爆政院顧問鄭宏輝性騷

蔣萬安要查悠遊卡興櫃　前董座千字文曝3大考量：別政治化

全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足

小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

梅西訪北京傳「卡在機場」　與警溝通：台灣不是大陸？

羊＋半條牽繩還在門外 電梯移動...男童被吊起

小薰癱瘓淚求楊子儀「讓我走」　無奈沒法抱孩子：我是廢人...

Toyz連線鍾培生互嗆出包求掛斷　質疑館長「偷懶」..他：不訓練雜碎！

機台上「喬治猴」太可愛？　高雄嬤直接拿走給愛孫

Lisa演唱會「玩粉絲的Switch！」　忙破關忘了唱…全程被錄下萌翻

5億高中生懸案　聲請調查剩今天｜20230613 ET午間新聞

轟幼園餵藥案「假訊息太多」　侯友宜批賴清德：打假辦公室假裝打？

Me too重挫民進黨形象　他曝網路聲量數據：賴清德不能輕忽

侯友宜陷餵藥案風波　他曝：民進黨這段時間正在清理戰場

國民黨證實召開首場性騷申訴會議　除傅崐萁、曾柏文還有新案

最近民調仍第三！　侯友宜：虛心看待、不開空白支票

宏都拉斯總統呼應一中　外交部譴責斥荒謬

張宇韶被告妨害名譽今開庭！　羅智強曝收到答辯狀：噁不噁心啊

林飛帆退選命運跟「他」超相似　媒體人：太陽花學運領袖的宿命？

強吻、掏性器官示意口交！　游淑慧爆政院顧問鄭宏輝性騷

蔣萬安要查悠遊卡興櫃　前董座千字文曝3大考量：別政治化

端午開車出遊留意！國道連假車禍「暴增5成」　3大肇因出爐

國1凌晨8車追撞釀4傷！　傳拖吊時「百萬現金+槍械」從賓士掉出

天津「一夜兩棟大樓」大爆炸！釀3死多人傷　男子用煙花犯案被捕

輝達收盤市值正式破1兆美元　成美股第七家兆元俱樂部成員

實施周休三日？　逾98%資方認為可能性不高

張育成至少再10天才能歸隊　紅襪游擊再換人、主帥：這是底線

轟幼園餵藥案「假訊息太多」　侯友宜批賴清德：打假辦公室假裝打？

開啟孩子創造力！　華碩STEAM教育程式機器人PINBO在台上市

ETF配息王00919規模連9日大增！　擠進百億俱樂部

快訊／台東機車失控衝入水溝！　2女無呼吸心跳搶救中

遇2狗搞笑姿勢滑草地　慵懶躺平+慢動作下坡

政治熱門新聞

強吻、掏性器官示意口交！　游淑慧爆政院顧問鄭宏輝性騷

即／朱凱翔9字道歉　陳芳盈一封信回應了

朱學恒主動告發自己性騷　苗博雅揭3大算計

快訊／女議員控在車上差點被性侵　朱凱翔親回：根本沒有

最新財產申報　陳建仁、鄭文燦存款曝光

親揭「C名嘴」噁行！陳乃瑜爆「差點被性侵」　她崩潰：我不夠勇敢

羅文嘉替林飛帆抱屈：真正的戰士

宏都拉斯聲明一中　外交部抗議

快訊／性騷史+1！受害者控朱凱翔是累犯　飯局偷親、KTV伸鹹豬手

藍綠名嘴性騷連爆！他坦住：還有我撐住

畫面曝光！新北某托嬰中心「棉被蓋頭」悶死女嬰　家長控蓄意殺人

菱傳媒2024總統大選民調　柯文哲支持度首破3成

全文／林飛帆588字退選聲明

台積電設廠高雄ING！他公開2張照片

更多熱門

相關新聞

破雲林製毒集團　可製60萬毒咖啡包

破雲林製毒集團　可製60萬毒咖啡包

雲林縣麥寮鄉驚傳不法集團設立製毒工廠，海巡署偵防分署高雄查緝隊獲報後掌握情資，報請雲林地檢察署指揮偵辦，並於4月22日持執行查緝逮獲3名犯嫌，當場查獲新興毒品「喵喵」、四級毒品、製毒原料、各式製毒化學品、製毒機具等證物，全案依違反《毒品危害防制條例》移送偵辦。

批林飛帆退選「怯戰」！　國民黨：賴清德重挫領導力與信任度

批林飛帆退選「怯戰」！　國民黨：賴清德重挫領導力與信任度

侯友宜「突襲」私幼餵藥議會報告　時力批「侯式GPT」

侯友宜「突襲」私幼餵藥議會報告　時力批「侯式GPT」

快訊／性騷史+1！受害者控朱凱翔是累犯　飯局偷親、KTV伸鹹豬手

快訊／性騷史+1！受害者控朱凱翔是累犯　飯局偷親、KTV伸鹹豬手

侯友宜突現身幼園餵藥專案報告！　綠怒吼「市民要真相、局長要下台」

侯友宜突現身幼園餵藥專案報告！　綠怒吼「市民要真相、局長要下台」

關鍵字：

幼兒園餵毒新北幼兒園毒品侯友宜新北市王婉諭國民黨虐童劉美芳張宏陸

讀者迴響

熱門新聞

5億高中生「配偶」遺產拿不到了！　原因栽在1件事

餐廳老闆娘罵　自稱台灣人都滾蛋

5億高中生託夢？靈媒：之前是我神智不清說的

「台新啦啦隊長」梓梓爆❤上男演員！

網美IG意外曝光帳戶餘額2.6億元！粉絲嚇傻

網揪上街替5億高中生討真相　高大成說重話

6縣市大雨！　明起3天「全台下最大」

史前奇獸現身宜蘭　全身粉紅露尖牙

快訊／36歲男歌手「驚罹黑色素瘤」過世！

違停開車門害死22歲騎士　遭罰不服敗訴

【前人妻夜會鮮肉】陳昊森半夜與人妻嗨唱後　魏如萱搭計程車親密接送回家

快訊／廣末涼子翻車！「認了出軌」米其林小王

18歲妹專心考大學！考完試才知親姊去世一個月

喜帖炸親友「1要求」　全場搖頭：100%得罪人

即／大樂透2.15億開出4注　各得5300萬

更多

最夯影音

更多
全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足

全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足
小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過

小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

梅西訪北京傳「卡在機場」　與警溝通：台灣不是大陸？

梅西訪北京傳「卡在機場」　與警溝通：台灣不是大陸？

羊＋半條牽繩還在門外 電梯移動...男童被吊起

羊＋半條牽繩還在門外 電梯移動...男童被吊起

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面