Me too重挫民進黨形象　他曝網路聲量數據：賴清德不能輕忽

▲Quickseek輿情大數據分析#Me too事件的網路輿情聲量。（圖／翻攝自Facebook／黎榮章，點圖放大，下同）

記者詹宜庭／台北報導

政壇「＃MeToo」風湧未歇，大數據專家黎榮章13日透過臉書貼出5月底到6月11日的網路輿情聲量，在政黨總聲量、負面聲量與好感度部分，民進黨總聲量約20萬則，高於國民黨的4.8萬則、民眾黨的1萬餘則；民進黨負聲量共8萬7213則，高於國民黨的2萬5211則、民眾黨的7861則，重挫民進黨形象。他表示，根據過去大數據觀察經驗，政黨形象是影響參選人得票率的重大關鍵之一，呼籲民進黨主席賴清德不能輕忽。

黎榮章表示，透過Quickseek輿情大數據從輿情聲量來看，目前網路上累積的聲量已超過51.9萬則，是非常可觀的巨量。依照過去針對事件監測的數據，在特定期間內聲量超過10萬則以上，就可以算是大型事件，而「＃MeToo」事件迄今累積超過五倍之多，還在繼續延燒。

黎榮章指出，在政黨總聲量、負面聲量、好感度部分，民進黨總聲量將近20萬則，高於國民黨的4.8萬則、民眾黨1萬餘則；民進黨負聲量87213則，高於國民黨的25211則、民眾黨的7861則。他分析，原因不只是性騷擾事件起爆點在民進黨，還有主管涉嫌吃案、冷處理等情節，對照民進黨過去標榜追求進步價值，落差感太大。

至於「＃MeToo」事件對於2024總統參選人的影響，黎榮章認為，該事件批判政黨的聲浪遠大於歸責於參選人，無論是哪個政黨，面對性騷擾事件，受傷最重的是政黨的形象，而非候選人的形象，民眾對這些事情是切開來看待。

不過，黎榮章也說，這不代表參選人安然無憂，根據過去大數據觀察經驗，政黨形象是影響參選人得票率的重大關鍵之一，不能輕忽看待這個事件，賴清德應該要緊張，民眾黨主席柯文哲則在一旁偷笑。