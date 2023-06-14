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蔣萬安要查悠遊卡興櫃　前董座千字文曝3大考量：別政治化

記者黃翊婷／綜合報導

台北市長蔣萬安質疑悠遊卡公司突襲登錄興櫃掛牌，下令徹查，並隔空與前台北市長柯文哲喊話，卻遭反酸不熟悉市政。對此，悠遊卡公司前董事長陳亭如今日（14日）一早在臉書發出一篇千字文表示，布局興櫃有3大考量，包含未來如果要增資等問題，「期待北市府的深入了解，相信透過這個過程，市府會以公司未來發展，以及給台灣全民更好的悠遊服務為主要考量，而不會將興櫃議題政治化。」

▲▼柯文哲參加SuperCard超級悠遊卡啟動記者會。（圖／記者袁茵攝）

▲圖為悠遊卡公司去年底推出的「SuperCard超級悠遊卡」。（資料照／記者袁茵攝）

陳亭如在臉書文章中提到，在股東們的共識之下，帶領公司興櫃是一件嚴肅的事情，北市府說不清楚過程要嚴查，其中可能有誤會，當初興櫃整個過程與建議分析，身為法人代表均有正式書面報告，「公司進入資本市場是一個嚴肅的過程，有相關的法令依循、資格，甚至數個監理機構的審核、核准，更有龐大同仁、專家的努力；能成功掛牌的過程很難輕忽草率。」

陳亭如還在文中分享布局興櫃的3個考量，首先是「公司公開發行以後，未來如要增資，降低原股東持股本來就是不可避免的」，悠遊卡2022年6月依金管會規範公開發行後，因公司股權未達分散標準，未來要現金增資時，依據募發準則規定，本來就需要有至少10％對外公開募集，況且興櫃時，原股東的持股僅稀釋2.5％，那是法定最少的造市用股份，讓市府失去掌控並非事實。

第二，興櫃才是一種有效防堵賤賣資產的方法。陳亭如指出，登錄興櫃後，悠遊卡公司有公開市場股價，為了維護公司利益，不論辦理公開募集或是洽原股東、特定人認購，均需參考興櫃公開交易價格訂定合理現增價格，且募集程序必須公開透明，不易受到操弄。

第三，公司經營應隨時注意競爭劣勢。陳亭如說，以時程上來說，同業陸續在準備興櫃，也搶先完成的，悠遊卡是唯一有獲利的電子支付公司，不應落後其他同業；如果有多元的資金選擇，悠遊卡未來面對跨境合作，例如蘋果合作、市占競爭、數據發展等新業務，都準備好了擴大規模的機動性，超前部署的確是專業經理人應有作為，她不期待非專業人士了解，但不應被誣衊。

最後，陳亭如表示，以結果看來，悠遊卡目前股價穩健在淨值的8至10倍，除了公司價值倍增，還讓全民都能參與投資，「悠遊卡除了是股東的，現在可以是全民的！期待北市府的深入了解，相信透過這個過程，市府會以公司未來發展，以及給台灣全民更好的悠遊服務為主要考量，而不會將興櫃議題政治化。」

在巴黎3天，收到很多朋友關心；也很感謝有媒體注意我的回應平衡說法； 人格抹黑的口水，我想沒必要回應了； 但是在股東們有共識下，帶領公司興櫃是嚴肅的事，過程與原因，仍要嚴正說明； 1....

Ting Chen 發佈於 2023年6月13日 星期二

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