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升級iOS 16.5「慘變噴電怪獸」　一票用戶哀號！超實用密技曝光

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

蘋果目前最新的作業系統iOS 16.5，自上個月發布後，就陸續傳出災情，像是Lightning轉接配件失效、異常耗電等，雖然iOS 17已在測試階段，但在新版本釋出前，就有幾招密技能省電自保，先前3C達人Tim哥也揪出三大耗電元兇，若不需要就通通關閉。

Tim哥曾分享iOS 16多個省電小技巧，只要機型在iPhone8以上的都適用；其中，他還特別點出三大耗電元兇，分別是允許APP追蹤位置、藍芽、系統服務。

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升級iOS 16.5「慘變噴電怪獸」　一票用戶哀號！達人曝密技。（圖／記者周亭瑋攝）

▲耗電元兇。（圖／記者周亭瑋攝）

【三大耗電元兇】

元兇1：設定>隱私權與安全性>追蹤

這些APP會一直追蹤你的位置而耗電，所以可以把不需要的關閉。

元兇2：設定>隱私權與安全性>藍芽

可以把不需要藍芽功能的APP全關閉，若沒關閉的話，它就會一直掃描。

元兇3：設定>隱私權與安全性>定位服務>系統服務

Tim哥直言，像是指南針校正、設定時區等，看看哪些覺得沒用的，就趕快把它關掉。

【省電小技巧】

．關閉擷取資料：設定>郵件>帳號>擷取新資料>選擇「每小時」

．設定通知摘要排程：設定>通知>摘要排程>設定通知時間

►所謂「摘要排程」，就是可將通知通通集中，並在設定的時間點一次傳送，減少被打擾的機會。

升級iOS 16.5「慘變噴電怪獸」　一票用戶哀號！達人曝密技。（圖／記者周亭瑋攝）

▲設定排程。（圖／記者周亭瑋攝）

．關閉永遠聆聽Siri：設定>輔助使用>Siri>關閉「永遠聆聽嘿Siri」

．關閉Siri播報通知：設定>Siri與搜尋>關閉「播報通知」

升級iOS 16.5「慘變噴電怪獸」　一票用戶哀號！達人曝密技。（圖／記者周亭瑋攝）

▲關閉Siri播報通知。（圖／記者周亭瑋攝）

．關閉動作與健身：設定>隱私權與安全性>動作與健身（有需要再開啟）

．關閉背景APP重新整理：設定>一般>背景APP重新整理>把不需要的APP關閉

Tim哥也建議，有蠻多桌面小工具，如果沒在用的話，可以把它們移除，這樣也能省電。

升級iOS 16.5「慘變噴電怪獸」　一票用戶哀號！達人曝密技。（圖／記者周亭瑋攝）

▲針對不需要的APP，關閉背景APP重新整理。（圖／記者周亭瑋攝）

．關閉鍵盤回饋：設定>聲音與回饋>鍵盤回饋>關閉

Tim哥直呼，鍵盤回饋是雙面刃，有優點但很耗電，若想省電的話，可以把它關閉，或者到聲音與回饋，勾選「靜音模式」中播放觸覺回饋。

．找出耗電元兇APP：設定>電池

可以從「電池」看，哪些APP比較耗電，如果它真的不常用，建議可以多加注意或關閉。

至於電池中的「低耗電模式」，Tim哥直言，若這些省電密技對你來說效用不大，再來選擇這個模式。

升級iOS 16.5「慘變噴電怪獸」　一票用戶哀號！達人曝密技。（圖／記者周亭瑋攝）

▲透過「電池」找出吃電APP。（圖／記者周亭瑋攝）

．關閉螢幕知識感知／聲音辨識：設定>輔助使用>關閉「螢幕注視感知」、關閉「聲音辨識」

．開啟自動調節亮度：設定>輔助使用>顯示與文字大小>開啟「動調節亮度」

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