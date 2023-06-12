iPhone 15全系列價格大漲！　「頂規1TB版」突破5.5萬元

▲iPhone 15 Pro Max價格將高出前代許多，創下跨代最大漲幅。（圖／翻攝Ice Universal推文）

記者張靖榕／綜合外電報導

iPhone 15預計本月底開始量產，全系列將會有感升級，包括採用動態島，全數更換USB-C接口等。過去預測精準的知名分析師指出，今年9月發布的iPhone 15系列新機將比iPhone 14系列更貴，平均售價上升，他也看好蘋果股價將繼續打破前高紀錄。根據爆料，iPhone 15 Pro Max 1TB價格更上看1800美元（約新台幣5.52萬元）。

洛杉磯證券公司「Wedbush」分析師艾夫斯（Dan Ives）已準確預測蘋果發展知名，儘管部分跡象顯示蘋果手機銷售已經放緩，但艾夫斯看好銷售即將回彈，並將進一步推升蘋果股價。

雖然蘋果在過去6個月期間與1年前同期相比，收益下降了4％，但艾夫斯觀察到有大約2.5億蘋果用戶，在過去4年間都沒有更換新機，預計今年將會是他們更換升級的一年。

艾夫斯相信iPhone 15全系列的有感升級，能夠促使這些消費者花更多的錢購買新機。他也預測蘋果將會調漲新機價格，平均售價調高為925美元（約新台幣2.8萬元），比過去18個月的新機銷售價格高出100美元（約新台幣3067元）。

根據艾夫斯的估計，蘋果今年能夠出貨約2.4億部iPhone 15系列新機，調漲後的價格可為蘋果增加235億美元（約新台幣7208億元）的營收。

此外，艾夫斯也相當看好蘋果在服務業務的表現，認為蘋果在未來18至24個月，市值將從2.85兆美元增至最多4兆美元，他也上調蘋果目標價，從每股205美元增至220美元，蘋果目前為181美元。事實上，這也是蘋果近年來首次有這麼多人樂觀看好公司的展望。

「LeaksApplePro」爆料，iPhone 15 Pro Max價格1299美元起，相較iPhone 14 Pro Max高出200美元（約新台幣6135元），將創下iPhone史上最大跨代漲幅，iPhone 15 Pro Max 1TB版售價更可能高達1799美元（約新台幣5.52萬元）。

iPhone 15 系列四款機型預計將全部支持動態島，而且iPhone 15 Pro Max 有望獨占潛望式長焦鏡頭，可實現最高6 倍的光學變焦，所以鏡頭可能會稍微凸一些，而且 iPhone 15 Pro Max 可能會調整後鏡頭佈局。

根據之前的爆料， iPhone 15 系列機型尺寸有所微調，邊角部分加大了圓弧倒角的半徑，整體更顯圓滑，也使得握持手感更上一層樓。值得一提的是，還有消息稱iPhone 15 Pro 型號不再使用不銹鋼材質，而是使用鈦合金材質。



