350年前油畫驚見「古裝男子拿iPhone」？　庫克回應超幽默

▲這幅350多年前的油畫中，一名男子手持神似iPhone的物體。（圖／翻攝rijksmuseum.nl，下同。）



記者吳美依／綜合報導

17世紀荷蘭藝術家霍赫（Pieter de Hooch）的油畫中，竟出現一名男子手持神似iPhone的物體，引發熱議。事實上，蘋果執行長庫克（Tim Cook）也曾親眼看過這幅畫，並且認證真的非常相似，他幽默評論道，「我一直以為自己知道iPhone是在什麼時候發明的，但現在我不再那麼確定了。」

這幅畫作完成於1670年，描繪了阿姆斯特丹某運河河畔的住家景象，只見男人站在右側，手上拿著一個長方形物體，像極了一台iPhone手機，似乎要交給坐在椅子上的女人。

儘管許多陰謀論者認為，這肯定就是時空旅人的穿越證據，但根據畫作標題「男子在房屋入口大廳將信件交給一名女子」（Man Handing a Letter to a Woman in the Entrance Hall of a House）可知，那其實只是一封信件罷了。

The Verge等外媒報導，庫克曾與前歐盟執委會成員克魯斯（Neelie Kroes）一起參觀阿姆斯特丹國家博物館（Rijksmuseum），並且一睹畫作風采。他直說，「其中一幅畫裡有一支iPhone，它很難看到，但我發誓它在那裡。」