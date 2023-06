350年前油畫驚見「古裝男子拿iPhone」？　庫克回應超幽默

▲這幅350多年前的油畫中,一名男子手持神似iPhone的物體。(圖/翻攝rijksmuseum.nl,下同。)



記者吳美依/綜合報導

17世紀荷蘭藝術家霍赫(Pieter de Hooch)的油畫中,竟出現一名男子手持神似iPhone的物體,引發熱議。事實上,蘋果執行長庫克(Tim Cook)也曾親眼看過這幅畫,並且認證真的非常相似,他幽默評論道,「我一直以為自己知道iPhone是在什麼時候發明的,但現在我不再那麼確定了。」

這幅畫作完成於1670年,描繪了阿姆斯特丹某運河河畔的住家景象,只見男人站在右側,手上拿著一個長方形物體,像極了一台iPhone手機,似乎要交給坐在椅子上的女人。

儘管許多陰謀論者認為,這肯定就是時空旅人的穿越證據,但根據畫作標題「男子在房屋入口大廳將信件交給一名女子」(Man Handing a Letter to a Woman in the Entrance Hall of a House)可知,那其實只是一封信件罷了。

The Verge等外媒報導,庫克曾與前歐盟執委會成員克魯斯(Neelie Kroes)一起參觀阿姆斯特丹國家博物館(Rijksmuseum),並且一睹畫作風采。他直說,「其中一幅畫裡有一支iPhone,它很難看到,但我發誓它在那裡。」