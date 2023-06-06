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蘋果認證！　2023年12款最佳APP揭曉

▲蘋果設計大獎（Apple Design Awards）.。（圖／翻攝自蘋果官網）

▲蘋果設計大獎（Apple Design Awards）。（圖／翻攝自蘋果官網）

記者廖婕妤／台北報導

蘋果今（6）日凌晨舉行WWDC，除了公布新產品、新系統之外，也公布「蘋果設計大獎」（Apple Design Awards）得獎名單，共有6大類別，入圍的APP共有36款，僅12款APP脫穎而出。

▲12款獲獎APP。（圖／翻攝自蘋果App Store）

▲12款獲獎APP。（圖／翻攝自蘋果App Store）

【最佳包容性獎】
APP：Universe — Website Builder
遊戲：stitch.

此類別獲獎者透過支援來自不同背景、能力和語言的人們，提供了良好體驗。

【最佳娛樂獎】
APP：Duolingo
遊戲：Afterplace

此類別獲獎者提供了令人難忘、引人入勝且令人滿意的體驗。

【最佳互動性獎】
APP：Flighty
遊戲：Railbound

此類別獲勝者提供完全適合其平台的直觀界面和輕鬆控制。

【最佳社會影響力獎】
APP：Headspace
遊戲：Endling

此類別獲獎者以有意義的方式改善生活，並在關鍵問題上大放異彩。

【最佳視覺效果及圖像獎】
APP：Any Distance
遊戲：Resident Evil Village

此類別獲獎者擁有令人驚嘆的圖像、巧妙繪製的界面和高質量的動畫，這些都賦予了獨特而有凝聚力的主題。

【最佳創新獎】
APP：SwingVision: A.I. Tennis App
遊戲：MARVEL SNAP

此類別獲獎者使用Apple技術提供最先進的體驗，讓它們在同類產品中脫穎而出。

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