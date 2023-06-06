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滑手機網頁「突跳中毒訊息」還倒數！用戶嚇壞　達人曝1動作NG

▲▼充電,iPhone,掉電,電池,沒電。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

現在詐騙花招百百種，網路上釣魚攻擊也十分猖獗，科技網站「iPhone 瘋先生」就透露，最近社團裡有許多iPhone用戶反應，用Safari瀏覽網頁時，會突然跳出中毒訊息，讓他們嚇了一跳，甚至有人乖乖按照步驟下載防毒軟體；對此，達人詳細解答，也教學減少惡意廣告的方法。

「iPhone 瘋先生」提到，社團裡有不少蘋果用戶反應，使用Safari瀏覽網頁時，會突然跳出「警告！你的iPhone已被病毒感染或找到病毒」，或出現各種中毒訊息、中毒檢測、存在木馬程式需替iPhone掃描病毒等提示，同時要求下載iPhone掃毒軟體、工具等，有的甚至出現倒數計時的畫面，造成莫名恐慌感，最後直接引導用戶，到APP Store下載APP，「這時千萬不要傻傻去下載VPN就以為能防毒啊，有不少用戶不懂裝上後，導致Siri等功能都無法正常使用。」

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面對這種情況，瘋先生直言這些並不是真的iPhone中毒，而是「欺騙性廣告」，由網頁廣告代碼自動偵測手機型號，並不是真實Safari網頁有掃毒能力，可掃描iOS系統，更何況APP Store也不讓任何一款防毒工具上架。

▲滑手機網頁「突跳中毒訊息」。（圖／「iPhone 瘋先生」授權引用）

▲▼釣魚網頁。（圖／「iPhone 瘋先生」授權引用）

▲滑手機網頁「突跳中毒訊息」。（圖／「iPhone 瘋先生」授權引用）

瘋先生強調，「iOS系統完全不需要安裝防毒軟體來檢測iPhone中毒或病毒掃描，主因是iPhone裝置內的iOS是封閉式系統，甚至 iOS採用『沙盒』方式，同等於沙盒只能夠讓每個APP獨立在自己的空間活動，無法擁有自動改寫、讀取其他APP權限，就能有效防止iPhone手機系統會遭受病毒感染。」

最後，瘋先生坦言，「每個系統沒有百分之百安全，就算是銅牆鐵壁iOS系統也會存在漏洞，否則就不會有系統漏洞能用來越獄，這也是為何蘋果會不定時推出，iOS更新修補漏洞和關閉認證，主因就是避免用戶越獄或降回有漏洞版本；另外，iPhone安裝APP也都是需要經由APP Store才能下載安裝，由於蘋果有一套審核APP機制，所以從上面下載的APP，大多數都不用擔心會有病毒或木馬，要再度出現2015年曾出現的『XcodeGhost』病毒機率算非常低。」

▲滑手機網頁「突跳中毒訊息」還倒數。（圖／「iPhone 瘋先生」授權引用）

▲減少惡意廣告的方法。（圖／「iPhone 瘋先生」授權引用）

另外，網站也分享減少惡意廣告的方法，由於這類惡意廣告大多採用彈跳窗口方式實現，所以可以進到「設定」>「Safari」內，將「阻擋彈出式廣告」和「詐騙網站警告」都開啟，就能阻擋部分惡意中毒詐騙型廣告。

►本文由「iPhone 瘋先生」授權引用。

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