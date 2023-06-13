批林飛帆退選「怯戰」！　國民黨：賴清德重挫領導力與信任度

▲林飛帆宣布退選記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

對於今日民進黨台北市第三選區立委參選人林飛帆因涉及性平吃案爭議宣布退選，國民黨發言人林家興今（13）日回應表示，樂見任何推動深化性平意識的舉動，然而民進黨賴清德主席草率提名立委人選又退選，已經重挫自身領導力與信任度，更顯示民進黨年輕世代指標「為求止血，怯戰退選」的舉動，充滿政治算計，也令社會感到失望。

林家興認為，民進黨此舉非常不尊重中山、北松山區的選民，以「民主大聯盟」為名草率提名一位讓年輕人普遍有相對剝奪感、黨內質疑聲浪高漲的參選人後，如今又以「不干擾性平運動」為由退選，除了恐令外界質疑怯戰外，相關聲明內竟把性平運動、輿論質疑等都當成退選的藉口，看不到令人信服的反省，只看到為賴清德主席、為民進黨止血的算計，以及防止自身成為選戰議題破口的政治考量，只會令社會甚至民進黨支持者都感到失望。

林家興指出，就在林飛帆宣布退選的同一天，國民黨青壯、年輕世代立委參選人於立法院集結發出「七大訴求」為民眾發聲、勇於展露前進國會的決心，兩相對照不禁令人感嘆，當國民黨的年輕人陸續投入地方衝鋒陷陣、為民發聲，民進黨的青年指標人物卻看不到他們對地方發展的政治擔當，只能因爭議相繼退選成為長官政治算計的犧牲品，繼續坐困於溫室中，這也凸顯出藍綠兩黨的青年培養環境已經大不相同。