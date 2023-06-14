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5億高中生認識「配偶」半年閃婚！　手機還原真實關係

▲▼ 【五億生墜樓新證2】認識半年就閃婚　手機鑑識還原2人真實關係。（圖／鏡週刊提供）

▲賴姓高中生（右）墜樓前身影曝光，當時他身穿黑色T恤，一旁藍衣男子（左）是剛跟他完成同婚登記的代書兒子，2人搭電梯上樓幾乎沒有交談。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

專案小組依據各種跡證，幾乎排除賴男遭他殺的可能，另一方面則積極調查二人結婚過程，發現夏男雖口口聲聲說因為相愛才結婚，但專案小組查出，二人因擔任土地代書的夏父替賴家處理土地買賣才相識半年，雙方在這段期間毫無一般熱戀中情人的情話綿綿，就連甜蜜出遊、慶生吃大餐或情人節紀念等合照也沒有。

對此，夏男仍堅稱：「我真的很愛他！」因賴渴望有個地方給他溫暖，他才提議既然原生家庭沒安全感，乾脆結婚重組家庭。他還稱二人不常用手機聯絡，但他都是下班後直接去賴家找賴，不過，專案小組比對夏的手機軌跡、機車騎乘路線與悠遊卡搭乘公車路線，發現他鮮少接近賴家，與說詞不符。

▲▼ 【五億生墜樓新證2】認識半年就閃婚　手機鑑識還原2人真實關係。（圖／鏡週刊提供）

▲法醫高大成（圖）認為，5億高中生有99.9999%是遭氯化鉀殺害，檢方委請第三方單位出具鑑識報告說明。

此外，檢警向賴男昔日老師及同學訪查，根據相關輔導紀錄及師生說法，發現賴男得知阿公竟是生父，母親與阿公亂倫生下他，完全無法接受，整日鬱鬱寡歡，而他的交友圈也相當封閉，不久前曾向女同學告白被拒，以此判斷他應是異性戀，與夏男在短時間結婚是否不滿身世的叛逆行為。

▲▼ 【五億生墜樓新證2】認識半年就閃婚　手機鑑識還原2人真實關係。（圖／鏡週刊提供）

▲賴姓高中生送醫時有套用護頸，檢警認為死者脖子傷痕是急救過程造成。

專案小組進一步檢視賴、夏二人手機，發現雙方僅在初識時互相傳了問候貼圖，之後幾乎沒有互動，而且手機也沒有二人的通聯紀錄，就連辦理結婚登記的證人也是路上臨時找來充數，夏男一度還打算以3千元代價拜託大樓清潔阿姨當證人遭拒。

該名阿姨後來被媒體找到受訪時直言，當時賴姓高中生很沉默都沒講話，覺得怪怪的，就算對方給3千萬也不會幫忙，沒想到才時隔2小時竟發生命案。檢警也根據相關證詞認為，賴、夏二人不熟，根本沒有結婚真意。

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