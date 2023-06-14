5億高中生恐被注射「這1物」！高仁和爆「連續託夢8天」恐怖真相

▲台中5億高中生命案疑點重重。（圖／民眾提供）

圖文／CTWANT

身價5億的台中賴姓高中生離奇墜樓，至今1個月案情仍撲朔迷離，引發各界議論，就連靈媒也出面幫忙申冤。由於賴男全身4個部位，總共出現7個不明孔洞，被懷疑遭下毒。對此，退休刑警高仁和就以自己過去接觸過的案子，推敲出真相。

高仁和在節目《57新聞王》舉過去偵辦的2個案子，他在內湖分局時，遇過一個患有高血壓和糖尿病的人，必須打胰島素，要注意過量會致命，不過是沒有毒的，進而猜測賴男被施打胰島素的可能，「如果打個幾針，有沒有化驗？當時的血壓有沒有量？」很多都需要還原。

[廣告]請繼續往下閱讀...

接著，高仁和表示撇除神鬼之說，他有一個學歷碩士、完全沒有宗教信仰的友人，平常也不看新聞，卻連續8天做夢，夢到被一個少年壓著臉，因此每天都失眠，夢境內容是「賴父牽著賴男，和他臉貼著臉，告訴他賴男是被注射胰島素」。

▲高仁和的友人連續8天夢到賴父和賴男。（圖／民眾提供）

事實上，新北市2018年曾發生一名38歲張姓男子，疑因不堪照顧罹患糖尿病的70歲父親，自稱經父親同意餵食安眠藥後，2度施打一共10倍的胰島素，導致父親失去呼吸心跳，送醫仍宣告不治。

高仁和認為，胰島素有沒有可能造成賴男過世不確定，但法醫可以透過解剖針孔裡面的微物跡證，甚至毛囊裡面的一些藥物殘留得知。雖然他不是專業，但可以很明確地說：「我們若是相信科學，我們都不以怪力亂神，如果這一切，純粹真的是無形之中的力量，我們還是尊重司法」，希望司法還給賴姓高中生一個公道，「他就是一個命案」，強調到現在無法相信是高樓墜落，「沒有辦法說服我，當了那麼久的刑警」。

《CTWANT》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」。

◎民俗說法，僅供參考。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力 讓愛貓愛犬健康好靈活 限時↘$399

延伸閱讀

▸ 28歲女子掰了前男友遭對方母親下降頭 她8年不順遂靠拿督公化解

▸ 男子劇烈胃痛就醫X光照驚見「30公分插食道」 他驚悚表示：有聲音叫我吞

▸ 男大生約學姐酒後發生性關係 她懷別人種找他簽字墮胎：原來我是終極備胎