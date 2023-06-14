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社會 社會焦點 保障人權

5億高中生墜樓案「8樓真與夏家有關」　住戶身分曝光

記者黃翊婷／綜合報導

台中賴姓高中生墜樓死亡一案疑點重重，先前有傳聞指出，夏家人可以「自由出入」案發大樓的8樓，而10樓正是賴男的同婚配偶夏姓男子的住處。據查訪，8樓住戶真的與夏家有關係，目前是由夏父女友的兒子居住，詳細的狀況仍有待檢警進一步調查釐清。

▲▼5億高中男墜樓懸案將近1個月，至今仍疑點重重，賴母委託律師今天遞狀，主張2人婚姻無效。（圖／民眾提供，下同）

▲賴男（右）完成同婚登記後，與夏男（左）一起返回10樓住處。（圖／民眾提供）

賴男5月4日被發現墜樓身亡，由於整起案件疑點重重，掀起全台關注。法醫解剖報告初步認為，賴男的死因疑似是從高處墜落，途中撞擊門簷後彈到造景樹木落地；但為了進一步釐清，賴母的委任律師許哲維近日多次向檢察官聲請證據調查，他強調，依法醫解剖報告，檢方初步研判賴男是從高處墜落亡，但從內臟出血量、四肢無防禦傷等情形來看，都無法說服他們賴男是由高處墜樓，比較像是死後遭人從低樓層拋出。

許哲維表示，他們不會放棄，也不是無理取鬧，並非一定要朝著家屬的方向才叫做真相，「如果我們提出的疑點，檢察官都能一一解答、說明，我們可以接受，因為就讓證據說話」，但目前為止，家屬的疑問都還沒有得到完整的解答，相信檢方仍在努力查辦，也願意給予時間，只希望最後能得到事情的真相。

▲▼台中5億高中生墜樓，台中地檢署第三度召開偵查庭。（圖／記者白珈陽攝）

▲律師許哲維希望檢警能早日查出真相。（圖／記者白珈陽攝）

關於賴男究竟是從哪一層樓墜落，事發之後陸續出現許多傳聞，一度還傳出該大樓的8樓夏家人可以自由出入，甚至有靈媒聲稱受到賴男託夢，點明不是在10樓遇害，而是在8樓遇害。

根據《自由時報》報導，8樓住戶還真的與夏家有關，目前的居住者是夏父女友的兒子，他聲稱案發當天自己已外出上班，而且夏男並沒有他家的鑰匙；雖然這項說法已獲得初步證實，但案發之後夏男、夏父、夏父女友以及兒子曾多次在8樓見面，這部分是否還有隱情，仍有待檢警進一步調查釐清。

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