客要求清境、高美濕地、清水斷崖一日遊！當天要回台北　業者傻眼

▲有旅客向業者要求國內一日遊，景點包含台中高美濕地、南投清境農場及花蓮清水斷崖，還要一天內跑完。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／柯振中報導

台灣各城市有不同的優美景色，因此國內旅遊相當發達。不過，一組4人的顧客向旅行社業者提出台灣一日遊，要求的景點曝光以後，讓業者瞬間不知所措，也不懂得該如何報價，嚇得上網求助，離譜的行程要求曝光，讓許多人瞬間笑了出來。

這名業者在臉書粉專「靠北旅遊業」求助，日前有4人一組的顧客來詢問價格，要求是台灣國內旅遊，起點是從台北出發，要求的景點有台中高美濕地、南投清境農場、花蓮清水斷崖，前面2個行程看起來十分正常，沒想到最後一個竟跑到了花蓮去。

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▲旅客要求的景點包含台中、南投與花蓮，跨度相當大，幾乎很難在一天內跑完，還要留時間回台北。（示意圖／資料照）



除此以外，顧客還要求，這些行程必須是一日遊，跑完清水斷崖以後，還要返回台北，讓他相當不知所措，「這個要怎麼報價？」

傻眼的行程在網路上曝光後，不少網友笑了出來，「這客人毅力不錯，順便問他要不要24耐、環個島」、「一人發一台VR…搞定」、「走不完吧…。一整天都在坐車。」

此外，也有旅行業者認真討論，「這需要兩段內陸航班了」、「硬要的話，顛倒行程還可以看個日出和夜景，但是超時費可不可少」、「一天24小時急行軍，三個司機可以完成任務，司機加上出車費用即可。要看租車的檔次和司機素質才能報價。」