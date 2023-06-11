賓士違停出入口　女嗆「紅線又不是妳家的」作勢衝撞！店家怒PO網

記者劉人豪／台北報導

一名女駕駛停在紅線擋住店家門口，沒想到不理會店家勸說，還想開車衝撞，讓店家火大PO網罵：「我就是要公審她！」

▲一輛白色轎車直接停在車行出入口。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

台北市內湖一家二手車行的莊姓女子，在臉書「爆料公社二社」發文指出，一名女駕駛停在車行門口，她提醒對方營業場所麻煩往前或往後移，女駕駛說是要接朋友等等就走，莊女表示等等會有車出入，可以往後移動，雙方就開始吵起來，女駕駛說「紅線又不是妳家的」，莊女說紅線也不能停啊 ，「她回我你報警啊，於是我就報警了。」

從莊女PO出的監視器影片可看到，女駕駛停在車行門口，莊女前往勸說沒想到在門口吵了起來，女駕駛疑似不滿，還作勢要開車衝撞，雙方僵持不下，最後警察到場處理。

▲女駕駛被勸說後，疑似火大作勢想衝撞店家人員。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

莊女說，後來這名女駕駛試圖開車衝撞她，她母親本來出來阻止說算了，「沒想到對方不下車還試圖開車衝撞我媽，說妳們做生意的怎麼這樣，還罵我媽王八蛋」，等到警察來之後，她請警察跟女駕駛說，只要道歉就好，但沒想到女駕駛說她不知道她錯在哪，讓她氣炸PO網，「對 沒錯我就是要公審她。」

網友則紛紛留言「直接檢舉紅線違停啊」、「直接報警處理就好不用囉嗦了」、「這年頭只要臉皮夠厚，錯的永遠就不會是自己」、「先錄影違停3分鐘再報警」、「遇到這種一律報警」。

