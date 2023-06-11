關渡鹹粥闆娘遭熟客槍殺　妹再PO文「希望是一場夢」痛心相驗

▲關渡鹹粥老闆娘(左)遭周嫌槍殺身亡。（合成圖／民眾提供、邱中岳翻攝）

記者劉人豪／綜合報導

台北市北投「關渡鹹粥」潘姓老闆娘10日下午遭槍殺，開槍的周嫌疑似向老闆娘表白遭拒，心生不滿才會痛下殺手，警方偵訊後依殺人罪送辦，而潘女的遺體則於今(11)日上午檢警進行相驗，潘女老公、妹妹到場，心碎不發一語，妹妹在清晨還在臉書發文說「我希望這只是一場夢」。

▲妹妹悲痛發文。（圖／翻攝當事人臉書）

潘女從越南嫁來台灣，與妹妹感情深厚，得知姊姊遭槍擊後，後妹妹也在臉書寫下「姊姊，你離開我」，而妹妹今天一早5時許，也再度發文表示「我希望這只是一場夢」，也不捨潘女的2個小孩。

▲關渡鹹粥老闆娘遭槍殺，遺體11日上午相驗，老公現身。（圖／記者黃彥傑攝）

43歲潘姓老闆娘18年前來台，嫁給林姓丈夫後育有2子，夫妻倆一同經營鹹粥店，周男是店裡常客，疑與潘女有感情糾紛，10日下午1時許，騎車到鹹粥店內持槍朝潘女左胸擊發，導致潘女傷勢過重宣告不治。警方於11日凌晨2時許發現周男躺在新北林口的「洪福宮」土地公廟椅子上呼呼大睡，將人逮回。

▲潘姓老闆娘親妹妹(前)、事發時目擊者(後)，也現身相驗現場。（圖／記者黃彥傑攝）

周男則表示，是因為之前到關渡鹹粥消費時，潘女對他臉色不好，才會懷恨在心犯案，而犯案所用的槍枝來源則是已往生友人托放，警方全案依槍砲、殺人罪嫌移送士檢偵辦。