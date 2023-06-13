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快訊／批林飛帆退選聲明沒擔當　王鴻薇：難道你是林智堅嗎？

記者蘇晏男／台北報導

民進黨前副秘書長林飛帆被控對前黨工性騷案知情不報，儘管黨中央的調查結論指林的相關處置不違背既有規定，但要求林退出台北市第三選區立委選舉的聲浪仍未歇，最終林今（13日）下午正式宣布退選。對此，挑戰連任的台北市第三選區立委王鴻薇回應，林飛帆的退選聲明迴避了自己應有的責任，且自己選不下去，卻把責任推給她，非常沒擔當。另外，王鴻薇也質問林飛帆，退選聲明中的道歉非針對事件本身，「難道你是林智堅嗎？」

▲國民黨立委王鴻薇13日下午回應對手林飛帆退選。（資料照／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委王鴻薇13日下午回應對手林飛帆退選。（資料照／記者林敬旻攝）

上月底有一名民進黨前黨工，指控遭到導演薛朝輝性騷擾後向時任婦女部主任許嘉恬反映，卻被反問「為何不跳車？」而當時負責督導婦女部的林飛帆被指知情不報；民進黨上周宣布調查結論，指林「相關處置與中央黨部既有規定並無相違背之處」，不過黨內仍有要求林退選的聲浪。最終，林飛帆13日下午4時半在民進黨中央舉行記者會，發表588字退選聲明

林飛帆聲明中指出，針對這段時間以來，關於民進黨性平事件處置過程的爭論，所導致的社會紛擾，他要再次向所有關心此事件的朋友，表達歉意。林也說，這段時間以來，他很遺憾看到自己的對手持續利用受害者的苦痛，進行雙重標準的政治操作，讓原本應該被聚焦的制度改革，以及如何協助受害者的討論，淪為政治口水與抹黑

對此，王鴻薇回應，林飛帆雖然宣布退選，但林的退選聲明迴避了自己應該有的責任；且自己選不下去，卻把責任推給她，這是非常沒有擔當的作法。另外林飛帆退選聲明中的道歉，並非針對事件本身，反而是說對造成的社會紛擾而道歉，這樣的說法不是跟新竹市前市長林智堅一樣嗎？請問林飛帆，難道你是林智堅嗎？

王鴻薇說，對她個人而言，其責任就是按部就班，一步一腳印，用她的服務與問政表現，來爭取民眾對她最大的支持。

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