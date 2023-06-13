新冠疫情升溫確診人數增加　屏東衛生局籲快施打疫苗

▲屏縣衛生局籲民眾快施打疫苗 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

國內自3月20日防疫新制實施後，近期新冠肺炎疫情有升溫趨勢，確診人數增加，從確診病例判斷，Omicron主要流行病毒株已從一年前BA.1、BA.2演變到XBB病毒株主宰，現全國疫情整體處於高點，確診人數、重症死亡人數也因而增加，為降低長者感染COVID-19後重症和死亡風險，屏東縣政府衛生局鼓勵長者儘速前往接種COVID-19疫苗，及早獲得保護力。



衛生局長張秀君表示，縣內新冠肺炎併發症中65歲以上長者占75%，且併發症及死亡個案多具慢性病史及未接種滿3劑疫苗，接種次世代疫苗對BQ1、XBB等變異株仍具效力，呼籲符合資格且尚未接種的民眾盡速接種。

另雖然疫情解封，民眾應維持良好個人衛生習慣，如落實咳嗽禮節、勤洗手，並留意健康情形，出入人潮擁擠的地方仍建議佩戴口罩。雖目前政策採取新冠肺炎輕症免隔離，但建議快篩陽性之輕症民眾，有症狀時仍在家中休息，避免不必要外出，並注意自身健康狀況。



衛生局提醒，65歲以上、孕婦、產婦（產後六週內）、具慢性病或影響免疫功能疾病等有併發重症之風險因子民眾，應儘速就醫，以免併發成為中重症個案。此外，若出現重症警示症狀，如喘或呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清、皮膚/嘴唇或指甲床發青、無法進食/喝水或服藥、過去24小時無尿或尿量顯著減少、收縮壓<90mmHg或無發燒之情形下心跳>100次/分鐘，請立即前往醫院就醫。