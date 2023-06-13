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台東恙蟲病防治　委請台大團隊進行恙蟎監測調查

▲台東縣恙蟲病防治委請台灣大學團隊進行恙蟎監測調查。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣恙蟲病防治委請台灣大學團隊進行恙蟎監測調查。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

恙蟲病每年4月開始流行，疾病管制署監測資料顯示，今年截至6月9日，全國恙蟲病共31例，其中台東縣累計8例(26%)，目前以花東發生率最高。台東縣衛生局為恙蟲病防治委託台灣大學王錫杰、蔡坤憲教授專業團隊自9日至15日於縣內各鄉鎮執行野外捕鼠、收集血液及組織器官、採集體外恙螨統計數量，以分析恙蟲病例分布與地理環境特性之關聯。

衛生局長孫國平表示，恙蟲病防治為今年度執行重點，除了要求各鄉鎮衛生所舉行多場次恙蟲病防治社區宣導，也請學校共同配合協助宣導，且特別委請台大團隊於縣內發生率較高鄉鎮的台東市、卑南鄉及蘭嶼鄉進行恙蟲病調查，同時請各鄉鎮衛生所人員進行實地學習，期望藉由專業團隊調查所提出恙蟲病防治措施建議可讓台東縣依循，也提升全縣衛生單位人員相關知能可運用在恙蟲病防治實務上，共同推動防治策略進而降低恙蟲病發生率。

▲台東縣恙蟲病防治委請台灣大學團隊進行恙蟎監測調查。（圖／記者楊漢聲翻攝）
▲野外捕鼠、收集血液及組織器官、採集體外恙螨統計數量。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東縣衛生局呼籲，恙蟲病全年皆會發生，從4至5月開始呈現上升，6至7月達高峰，被恙蟎叮咬後感染恙蟲病通常潛伏期約9至12天，患者常見症狀為猝發且持續性高燒、頭痛、背痛、惡寒、盜汗、淋巴結腫大、恙蟎叮咬處出現無痛性的焦痂（eschar）、一週後皮膚出現紅色斑狀丘疹，有時會併發肺炎或肝功能異常，在沒有經過適當治療的病患中，死亡率可高達60%。

衛生局再次呼籲民眾應加強居家環境衛生及滅鼠，在野外接近草叢活動時，必需做好防護，包括穿著淺色長袖衣褲、長筒襪、長靴及手套等保護性衣物，並將褲管紮入襪內；於衣物及皮膚裸露部位，依照標籤指示說明使用政府機關核可含敵避(DEET)成分的防蚊藥劑。此外，離開草叢後請儘快沐浴及換洗全部衣物，避免恙螨附著叮咬，如有疑似症狀，應儘速就醫並告知醫師相關活動史，或有無出入草叢等暴露史，以及時診斷、通報及治療。

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