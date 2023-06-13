空軍官校爆A流群聚！支援陸官校慶操演釀2校傳播鏈　逾32人染疫

▲陸軍官校為這周校慶準備聯合操演，卻發生A流群聚 。（圖／翻攝自陸軍官校臉書）

記者許宥孺／高雄報導

繼中正預校發生A型流感群聚後，陸軍官校、空軍官校也傳出多起病例，截至今(13日)，至少通報32人以上感染A型流感，推測是因陸軍官校即將舉行校慶，空官學生到陸官集訓時傳播疫情。

空軍官校上禮拜前向衛生局通報，校內有多名學生身體不適，經轉診快篩檢查，確診為A型流感。適逢陸軍官校這周校慶，有一批空軍官校也到陸官進行聯合操演集訓，高雄市衛生局清查，這批空官學生就有24人感染A流。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陸軍官校11日晚間收假，有學生陸續出現身體不適，校方也緊急通報衛生局，確認為A型流感，截至今(13日)共有8例。衛生局初步認為，因是空軍官校學生參與編隊，因有接觸而造成陸軍官校發生群聚感染，目前感染科醫師、感控團隊已進駐學校，目前通報、診療狀況都正常。

▲空軍官校上週就傳出多起A流個案，其中到陸官操演的學生就有24人確診流感。（圖／記者吳世龍攝）

衛生局表示，經查陸、空官校相關群聚疫情均依規定通報在案，目前出現症狀者經診療均為輕症，並依規定投藥。衛生局所、國軍高雄總院感染科專科醫師及感控師已積極介入協助執行感控工作，落實全體教職員工生健康監測、症狀警示及感控區隔為當前主要防治策略，衛生局每日密切追蹤掌握疫情。

衛生局持續督導依據傳染病防治法暨「高雄市學校類流感、腹瀉及水痘群聚通報規定」落實校園防疫措施，每日2次以上漂白水環境消毒，消毒重點含教室、宿舍及公共空間、廁所、浴室，並停止社團活動、班級交流活動，針對容易交叉污染的飲水機暫停使用等。此外，請校方每日執行疫情監測及教職員工生健康管理，有症狀務必儘速通報衛生局，防範疫情於校園擴散。