海尼根「夢想青農孵化行動」百萬助力屏東農業新潮流　打造在地味十足的啤酒餐搭蔬果箱

▲海尼根台灣與屏東縣政府別出心裁在屏東萬丹香蕉果園舉辦「夢想青農孵化行動」頒獎典禮。



圖、文／海尼根提供

屏東縣位居台灣重要農業大縣，近年青農們勇於創新，更是在加速農業朝現代化與國際化的方向前進。海尼根去年啟動的「夢想青農孵化行動」，最終在屏東縣政府、荷蘭在台辦事處農業及食品處，以及歐洲在臺商務協會－低碳倡議行動共同評審下，選出13位優質青農。其中7位青農進一步入選共同推廣計畫；展現了屏東多元的魅力和農業潛力，同時激勵更多青農追尋夢想。

海尼根台灣董事總經理吳建甫表示：「海尼根台灣奉行的理念就是『越在地、 越國際』，與青農們致力應用科技創新、拓展國際市場不謀而合。我們也期盼能透過夢想青農孵化行動為屏東地方注入新鮮的產業活力。」

今（9）日海尼根台灣與屏東縣政府在屏東萬丹香蕉果園舉辦了頒獎典禮。縣長周春米挑選了合適的作物與海尼根一起打造了「啤酒餐搭蔬果箱」。隨後更變身甜點師傅，做出香氣四溢的焦糖香蕉塔，展現對青農的鼓勵及對屏東農產品的支持和創意。

海尼根特別針對7位青農的作物邀請了屏東出生、有「法餐南霸天」的簡天才師傅設計一系列食譜，簡師傅也特別針對不同的料理屬性推薦了海尼根旗下的啤酒款式餐搭。這些食譜同步也放在「啤酒餐搭蔬果箱」中，讓收到這個蔬果箱的人可以依照食譜動手製作美食。

海尼根台灣與屏東縣政府持續支持農業永續發展，第二屆「夢想青農孵化行動」預計將於下半年啟動。