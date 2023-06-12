琉球發生2死機車事故　東港警大執法+交通宣導

▲東港警分局長張世儒帶隊琉球交安大執法 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港分局鑒於近期琉球鄉內發生嚴重交通事故，為減少交通事故發生，由分局長張世儒親自率隊前往琉球鄉各易肇事路段執行交通大執法及交通宣導，這次執法以路檢、交通稽查等勤務方式，期望使民眾感受到警方維護交通秩序、降低交通事故發生的執法決心。

這次大執法以騎乘機車未戴安全帽及不適格駕籍取締為取締重點，希望透過積極的交通執法作為，喚起民眾主動遵守交通規則，尤其騎乘機車未戴安全帽往往是造成車禍傷亡的主因，警方呼籲機車駕駛人騎乘機車務必配戴安全帽並扣緊扣環，期望用路人養成守法好習慣，減少憾事再發生。

警方除大執法外，由於來往遊客眾多，除請船務公司於候船室、船艙內電視宣導戴安全帽、路口停、讓及防禦駕駛觀念，並在碼頭向民眾宣導路口交通安全觀念，特別向當地機車出租行業者宣導務必提供安全帽供民眾使用外，提醒騎士應戴好安全帽並遵守交通安全規則，且行經路口都要特別注意是否有其他人車經過，加強宣導行人慢看停，路口停看聽及防禦駕駛觀念。



東港警分局長張世儒表示，一件A1交通事故造成二個家庭的破碎，請各位用路人遵守交通規則，一同守護你我行車安全，以維護用路人權益及安全，最後呼籲行經路口慢、看、停，行人停、看、聽；開車不喝酒、酒後不開車。