雲林「蛙呀蛙呀蛙」限定拉麵！整隻青蛙躺裡面：歡迎整個拿來啃

▲雲林拉麵店推出「蛙呀蛙呀蛙拉麵」。（圖／翻攝圓拉麵臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

自「大王具足蟲濃厚魚介雞白湯拉麵」推出後，雲林知名拉麵店也推出「蛙呀蛙呀蛙拉麵」，使用雲林北港特色美食「青蛙」整隻放入拉麵中，每碗售價250元。對此，店家表示，拉麵採限量登記販售，「歡迎整個拿來啃」。

雲林「圓拉麵」12日發文表示，將以雲林北港特色美食「青蛙」與拉麵結合，推出「蛙呀蛙呀蛙拉麵」，材料以魚湯為湯底，再配上客制化麵條、海線蛤仔、莿桐蒜頭、台酒米酒、蔥花及整隻不切、不去皮的青蛙。

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圓拉麵表示，「蛙呀蛙呀蛙拉麵」採取登記限量，每天僅提供6碗，且不提供外帶，「歡迎整個拿來啃，拉麵新創舉」，「當純拍照、獵奇浪費的酌收100元工本費」。

網友看完紛紛留言，「這比大王具足蟲好多了」、「我寧願吃那個海蟑螂親戚」、「會不會有一整隻豬的拉麵」、「在小小的北港裡面蛙呀蛙呀蛙」、「在小小的拉麵碗裡，放大大的青蛙」「北港本來就有青蛙湯的特產」。