鼓勵高中生從農！農委會祭獎助方案　每學年最高領3萬元

▲高中職免試入學選填志願起跑，農委會祭出獎學金，鼓勵高中生從農。（圖／新北教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

國中教育會考成績上周公布，考生接下來準備高中職免試入學申請作業。為培育國內農業人才，農委會今（13日）宣布，112學年度持續與35所學校合作推動「獎勵高中生從農方案」提供參與方案的學生農業職涯探索獎勵金與獎學金，每學年最高可領3萬元，提供學生志願選填參考。

農委會表示，「獎勵高中生從農方案」鼓勵學生利用寒暑假或周末進行農業職涯探索，凡符合方案資格條件的學生，完成20天以上的職涯探索，農委會提供每學期農業職涯探索獎勵金1萬元、成績達前50%的優秀學生每學期額外提供獎學金5千元，若最高完成40天以上職涯探索，學年成績達獎學金門檻，即可領取到3萬元，並為保障學生在外安全，另提供200萬元意外險與20萬元傷害醫療保險。

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農委會指出，該方案輔導對象包括農場經營科、農業機械科、園藝科、畜產保健科、水產養殖科及海洋漁業相關等科別學生；近年已逾2500人次學生完成農業職涯探索並發給獎勵金，另累積1528位農業經營者，協助指導並強化學生各項農業實務經驗。

農委會表示，自106年起推動新農民培育計畫，透過學校端與職場端一系列農業人才培育措施，提升農業人力質量，預計在10年內培育3萬名新農民，截至111年底已累積培育達1萬8497人；並建立在地青農交流平臺，期盼透過新進農民投入產業經營，促進農村人口活化。