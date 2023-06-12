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違規帶豬肉製品入境「挨罰20萬」暴增267件　防檢局執行100%檢查

▲農委會主委陳吉仲主持非洲豬瘟中央災害應變記者會。（圖／記者楊惠琪攝）

▲農委會主委陳吉仲主持非洲豬瘟中央災害應變中心記者會。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

非洲豬瘟中央災害應變中心今（12日）召開第27次會議，指揮官農委會主委陳吉仲表示，隨著疫情解封、端午連假與暑假將至，邊境旅客大幅增加，今年違規攜帶豬肉產品入境裁罰20萬元件數已有290件，去年同期只有23件，暴增了267件，防檢局將針對29個高風險國家入境旅客採手提及托運行李100%檢查，提醒民眾不要以身試法。

應變中心指出，近期入境旅客違規攜帶豬肉產品等檢疫物增多，裁罰案件也隨之增加，今年起截至6月6日裁罰20萬元案件已達290件，較去年同期大增267件。此外，防檢局會同關務署自4月10日起於各國際機場、港口實施通關綠線區加強執法，迄6月6日止已裁罰動植物違規案件324件。

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經防檢局統計，國人違規攜帶動物檢疫物案件以自中國大陸、越南、日本、香港和韓國返國者較多，近期也首見有旅客從馬來西亞攜帶蜜汁肉乾入境，後丟入棄置箱的案例，常見違規輸入動物產品有火腿腸、香腸、臘腸、鳳爪、鴨脖和半熟蛋等。另隨端午節將屆，近期也查獲多起旅客違規攜帶肉粽入境被裁罰20萬元的案件。

▲防檢局機場、港口加強檢疫，防止民眾誤攜不合格檢疫物入境。（圖／記者楊惠琪攝）

▲防檢局在機場加強檢疫，防止民眾誤攜不合格檢疫物入境。（圖／記者楊惠琪攝）

陳吉仲表示，為有效防堵海外疫病蟲害入侵，除了在邊境加強攔查阻絕外，境內則是要把畜牧場安全防制做好，針對199頭以下養豬場禁止使用廚餘餵飼豬隻措施，持續進行查核取締，另對於飼養200頭以上使用廚餘、動物性廢渣等餵飼豬隻且已取得檢核再利用資格的養豬場，亦持續執行查核，凡查獲不符規定者，均依法裁罰。

應變中心提醒，違規輸入應施動物檢疫物最重可處7年以下有期徒刑並得併科300萬元罰鍰；旅客自近3年發生非洲豬瘟國家（地區）違規攜帶豬肉產品入境遭查獲，或自發生非洲豬瘟國家（地區）以郵遞寄送豬肉產品至我國之輸入人，第1次就裁罰20萬元罰鍰，請民眾務必配合政府各項防疫檢疫措施。

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