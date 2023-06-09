彰化4人會考滿級分　埔心國中體育班出狀元...帥氣拳擊手5A++

▲埔心國中體育班楊梓民(中)會考滿級分。（圖／埔心國中提供）

記者唐詠絮／彰化報導

國中教育會考成績今天公布，彰化縣有4人45級滿級分，除了北斗國中有3人，曾代表埔心國中參加拳擊縣賽進入前八強楊梓民，每天從溪湖跨轄到學校體育班就讀，這次會考得到5A++，作文四級分成績，學校睽違10年再度出現狀元，師生都為他的允文允武表現喝采。

北斗國中會考今年出了3名滿級分同學，分別是資優生曾宥誠、楊丞閎及普通班學生張蒝畯，都45滿級分，寫作測驗5級分，他們也分享考試的撇步，對自己較困難的科目要多練習、多讀書，題型也都要掌握，更重要的是不能沉溺在3C產品上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲北斗國中今年會考3人滿級分。（圖／北斗國中提供）

另外埔心國中狀元楊梓民，家住溪湖鎮，從小體質虛弱，為了鍛鍊強健身體，選擇加入體育班成為一名拳擊好手，學校必須利用晨間練習，每天提早一小時起床備課、學校團練，國中3年沒有缺席過，即使是體育班學生，段考成績也都保持在前3名，非常的優秀。

楊梓民說今天得知自己成績5A++，也相當的驚喜，他自己說「讀書沒有訣竅」，也跟其他同學一樣會滑手機，但有一個目標在，就不會沉迷自己也會克制，努力去完成就對了。