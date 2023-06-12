蛋價周三降3元！是否還有下修空間　陳吉仲：要看市場供需

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內蛋價從今年3月調漲至歷史新高，台北市蛋商公會上周邀集各地公會與產業代表開會拍板，從本周三起（6/14）產地價與批發價每台斤調降3元，是否意味蛋荒終結？農委會主委陳吉仲今（12日）受訪時表示，農委會的責任就是保護農民收入、確保國人都能買到所需農漁產品。至於未來是否還有降價空間，陳吉仲說：「這要看供需，我不能講會跌或漲。」

國內蛋價從今年3月站上歷史新高迄今，隨著國內產量逐步恢復，加上天氣炎熱雞蛋不易保存，市場雞蛋供應恢復秩序，本周三起調降3元，產地價從45.5元降至42.5元，批發價則從55元降至52元，這也是國內歷經嚴重蛋荒後首度降價。

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陳吉仲今出席非洲豬瘟中央災害應變記者會，會後接受媒體聯訪，媒體追問蛋價議題。陳吉仲表示，農委會的工作就是讓蛋農的收入高於成本，蛋農才願意繼續投入生產，並確保國人購買民生必需品的穩定，除了持續獎勵傳統養雞場升級、提供復養獎勵措施外，也會拉高雞蛋洗選比例到8成，增進食安也可讓產量數字更精準，未來進一步媒合末端團體與農民契作，保障農民收益。

至於蛋價是否還有降價空間？陳吉仲笑說：「這要看市場供需，我不能講會跌或漲。」