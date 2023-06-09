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長榮國中部會考超過五成達A級　預估18人可上第一志願

▲台南市長榮中學國中部2023年國中會考，林佑勳同學獲得5A++滿分、共有12位同學達5A以上，預計18人可錄取第一志願。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長榮中學國中部2023年國中會考，共有12位同學達5A以上，預計18人可錄取第一志願。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長榮中學國中部2023年國中會考，林佑勳同學獲得5A++滿分、共有12位同學達5A以上，各科A級成績如下：國文37人(達54%)、英文25人(達36%)、數學32人(達45%)、社會20人(達29%)、自然26人(達38%)，此人數或比例皆有望高於全國平均，預計18人可錄取第一志願。

體育班卓猛暉老師表示，導師的任務是定期檢查同學們的作業是否有確實訂正，對於國三生而言，將錯題訂正並學會觀念是最重要的事，很開心看見大家都有學會讀書方法及養成正確的學習態度。

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任曉晨老師表示，養成自律的讀書習慣是最重要的原則，所以我會確認同學聯絡簿裡的功課是否完成，再來就是搭配任課老師的教學方式，讓孩子在每一個科目都能學到適合自己的方式。

國文科劉家惠老師表示，今年超過五成同學達A以上，有賴於平日加強其語文常識及閱讀策略，並搭配多元教學模式，讓學生愛上國文；數學科阮啟銘老師表示，「我們從國二開始進行分組教學，依同學的能力因材施教，給予不同的解題策略及方法，故能持續維持四成同學達A」；社會科張允靜老師表示，社會科題目難度逐年加深，因此安排複習進度格外重要，讓同學在反覆練習中，將觀念牢記於心，很開心今年成績能有所進步。

李宥萱同學為轉學生，過去因練球而無法兼顧課業，一開始成績略微落後，但在本校期間，憑著老師的鼓勵、堅毅的意志及同學的陪伴，不斷刷題、訂正，會考成績總積分達27以上，有機會考上台南女中。

郭珍珍同學為六年一貫的學生，平日沒有補習，按照學校師長所給予的課程安排及考試進度，穩紮穩打準備會考，不論是週六衝刺營或勤學營均全程參加，更在畢業典領時領取校長獎及全勤獎，表現良好、十分出色。

許德勝校長表示，國三會考對同學而言是人生的第一個大考驗，透過準備考試的過程，提升專注力、基礎學識及學習態度，也是新課綱所追求的素養能力；在本校老師的規劃下，同學們一如既往地衝出高分，離人生夢想又更進一步。

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