拖拖拉拉是「內心聲音太多」！心理師揭11招「1分鐘終結拖延症」

▲「拖延」是許多人的毛病，心理專家揭露這可能是內心聲音太多。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者林育綾／綜合報導

「拖延」是許多人的毛病，不過日本心理專家提到，常常把該做的事情「往後延」，背後主因是「內心的聲音太多」，無法集中注意力所導致。他也在書中分享11個「1分鐘立即行動的祕訣」，來幫讀者終結拖延症。

佐佐木正悟曾在美國內華達州立大學雷諾分校，就讀實驗心理學博士課程，學習實驗心理學，回國後繼續探索融合「效率化」和「心理學」的Lifehack心理學，也透過寫作、演講來分享，他撰寫書籍《1分鐘終結慣性拖延，短時間完全專注》近來由遠流出版社發行新修版。

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書中提供8個改變心智設定的方法、11個1分鐘內立即行動的祕訣、10種整理思緒的記錄方式、8個藉由整理環境靜心的「減法」、8項讓心歸零的休息術。

▲許多人做事做到一半，就去滑手機或上網東逛西逛⋯。（圖／記者劉維榛攝）

其中1分鐘行動秘訣，顧名思義引導讀者在1分鐘之內終結拖延症，改變效率。像是很多人工作堆積如山，卻無法振作起來好好完成；報告或作業都等期限前一晚，才熬夜勉強做完；或者做事做到一半，就去滑手機或上網東逛西逛⋯。

佐佐木正悟說，常常該做的事情「往後延」，背後的主因其實是「內心的聲音太多」，無法集中注意力所導致。而只要從1分鐘開始，就能練習做好時間管理，第一步是「意識到自己心中的聲音，不要在內心否定自己」。

▲許多方法從1分鐘開始練習專注。（圖／CFP）



在這些方法中他談到「不期待未來的自己，現在就去做」，還有無論再怎麼微小的目標，也要做出成果，因此建議不必一下子把所有事情做完，只要拆解成小目標，照著清單逐一完成就好。每次工作也能從「一樣的音樂」開始，當回神聽到音樂時就休息。另外他也分享一些解決問題的撇步，「把問題寫下來，就能輕鬆找出答案」。

此外還有許多方法，像是利用「強制石膏法」不允許有其他干擾；而做事過程遇到不確定的細節，也不要立刻停下來查東西，他建議「可以先列成清單，最後集中一次查」。

甚至建議讀者可以在日常練習「專注地過完星期三一整天」，先試著專注1分鐘，然後試著專注25分鐘，出門在外工作時也可以試著專注。像這樣，慢慢瞭解限定在某段時間內達到專注的目標，很容易讓人產生幹勁，那麼你就知道，努力達到限定一天專注的目標，是非常實際的作法。

▲《1分鐘終結慣性拖延，短時間完全專注》由遠流出版發行。（圖／遠流出版）



他承認，專注力確實不一定如自己所願，人確實無法隨心所欲控制專注力，不過他提供多種方式，包括：透過分隔期間或空間，或是借助工具、心智訓練的幫忙，再加上捨棄「無法自由操控專注力」的偏見，讓讀者可以隨心所欲、自由地掌控專注力。