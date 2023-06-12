超商限定！日本超人氣「一口蛋糕、餅乾新品」來了　任選買2送1開吃

▲7-11開賣日本超人氣Bourbon一口系列餅乾、蛋糕新品。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

零食控快看過來！就有超商引進日本11款超人氣「一口系列餅乾、蛋糕」，鹹甜口味通通都有，推薦一定要吃暢銷款「蘭姆葡萄夾心餅乾」，一口咬下就能吃到香濃奶油、蘭姆葡萄乾，且即日起購買11款新品還可享「任選買2送1」。

7-11引進日本零食大廠Bourbon系列商品近20年，即日起至6/27止更以「小熊27周年慶 歡樂新上市」為主題，盛大推出11款新品，其中還有9款為季節限定商品，首推「Bourbon蘭姆葡萄夾心餅乾」，奶油比例提升至6.5%，夾心內的蘭姆葡萄乾增量120%，讓口味更香濃、口感更豐富。

▲「Bourbon蘭姆葡萄夾心餅乾」超香濃。



▲即日起至6/27止，Bourbon小熊指定11款品項「任選買2送1」（價低者送），再加贈小熊資料夾1入，限量4萬個。



還有最經典暢銷款「Bourbon一口巧克力餅乾／一口巧克力夾心餅乾／一口Sweets巧克力蛋糕／一口SW濃茶巧克力蛋糕／一口卡門貝爾起司餅乾／一口紅茶餅乾／一口黑可可夾心餅乾／一口香烤薄燒仙貝／一口雞湯風味洋芋片」，以及全新「Bourbon FET草莓風味軟糖」，還吃得到草莓籽，就像真的在吃草莓。

慶祝新品上市，即日起至6/27止，Bourbon小熊指定11款品項「任選買2送1」（價低者送），再加贈小熊資料夾1入，限量4萬個，送完為止。

▲最新4款芒果手搖杯開喝。（圖／二口旅茶提供，下同）

二口旅茶4款最新芒果飲品開喝，首推這杯「爆芒奶霜恰恰」，選用芒果冰沙作為基底搭配招牌絲滑奶霜、芒果丁，再加入手工芒果雪酪，口感超豐富，而「爆芒ㄋㄟㄋㄟ恰恰」是芒果果泥結合牛奶、芒果雪酪組合，加碼再喝酸甜系「爆芒優格波波恰恰」，芒果優格加入果泥、寒天晶球製成的芒果波波，每一口都Q彈好吃，最後的「爆芒沙沙恰恰」則是芒果冰沙搭配芒果波波，咀嚼控肯定會愛，即日起正式開賣。

為慶祝新品上市，即日起至7月15日只要購買新品即可抽好運詩籤，詩籤上將隨機呈現「爆」、「芒」、「恰」字樣，若集滿「爆芒恰恰」4字就能免費兌換新品任選1杯，限於9月30日前兌換完畢。

▲4款芒果飲品裡頭都都吸得到滿滿配料。