恐怖情人潛入房間3小時性侵2次！還持水果刀猛刺她

▲高雄恐怖情人潛入家中，持刀性侵，最後更差點殺人。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

高雄鍾姓男子家暴女友後遭核發保護令，但他竟違反保護令，潛入前女友房間，持刀脅迫前女友復合，3小時內性侵2次。前女友趁隙報警，鍾男發現後，竟持水果刀猛刺前女友多刀，還好送醫急救後撿回一命。最高法院審理後，將鍾男判刑年月定讞。

判決指出，鍾男與前女友2020年3月透過網路認識，進一步交往後同居於屏東內埔鄉。但鍾男多次對前女友家暴，前女友不堪虐待，交往不到2年，就向法院聲請核發家暴保護令。鍾男收到保護令後，不滿前女友的行為，打算要求復合，就在取得保護令不到1個月的時間，購買水果刀往前女友家。

鍾男在凌晨3點半躲藏在前女友家旁的荔枝園內，等到清晨6點左右，前女友的母親出門，趁著大門未鎖的機會，潛入屋內，並躲藏在前女友對門空房。前女友早上10點半左右起床離開房間，鍾男抓準機會，以水果刀威嚇前女友說：「先不要叫，我們先到房間裡面談。」

鍾男持刀威脅前女友發生關係，3小時內性侵2次。前女友遭侵犯後，趁隙以手機傳訊息給員警，員警到場時，鍾男憤而持刀猛刺前女友的肢體、軀幹多下，前女友哀嚎慘叫，員警則破門逮人。還好前女友命大，送醫急救後撿回一命。鍾男被依性侵、殺人未遂等罪，提起公訴。

一二審法院均認定鍾男有罪，其中性侵部分兩次均判刑7年2月，殺人未遂部分則判刑5年6月，違反保護令部分則判刑7月。其中殺人未遂、違反保護令部分因未上訴先行定讞，至於性侵部分再上訴第三審，最高法院12日駁回上訴定讞。