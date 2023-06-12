　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

恐怖情人潛入房間3小時性侵2次！還持水果刀猛刺她

▲▼示意圖,社會,性侵,情感,絕望,男孩,挫折,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦。（圖／123RF）

▲高雄恐怖情人潛入家中，持刀性侵，最後更差點殺人。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

高雄鍾姓男子家暴女友後遭核發保護令，但他竟違反保護令，潛入前女友房間，持刀脅迫前女友復合，3小時內性侵2次。前女友趁隙報警，鍾男發現後，竟持水果刀猛刺前女友多刀，還好送醫急救後撿回一命。最高法院審理後，將鍾男判刑年月定讞。

判決指出，鍾男與前女友2020年3月透過網路認識，進一步交往後同居於屏東內埔鄉。但鍾男多次對前女友家暴，前女友不堪虐待，交往不到2年，就向法院聲請核發家暴保護令。鍾男收到保護令後，不滿前女友的行為，打算要求復合，就在取得保護令不到1個月的時間，購買水果刀往前女友家。

鍾男在凌晨3點半躲藏在前女友家旁的荔枝園內，等到清晨6點左右，前女友的母親出門，趁著大門未鎖的機會，潛入屋內，並躲藏在前女友對門空房。前女友早上10點半左右起床離開房間，鍾男抓準機會，以水果刀威嚇前女友說：「先不要叫，我們先到房間裡面談。」

鍾男持刀威脅前女友發生關係，3小時內性侵2次。前女友遭侵犯後，趁隙以手機傳訊息給員警，員警到場時，鍾男憤而持刀猛刺前女友的肢體、軀幹多下，前女友哀嚎慘叫，員警則破門逮人。還好前女友命大，送醫急救後撿回一命。鍾男被依性侵、殺人未遂等罪，提起公訴。

一二審法院均認定鍾男有罪，其中性侵部分兩次均判刑7年2月，殺人未遂部分則判刑5年6月，違反保護令部分則判刑7月。其中殺人未遂、違反保護令部分因未上訴先行定讞，至於性侵部分再上訴第三審，最高法院12日駁回上訴定讞。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
LIVE／大學生怎麼了？政大生爆開賣淫公司　郭台銘出席畢典遭
快訊／都是名店！　北市飲冰品抽驗7件不合格
「美國必吃漢堡」快閃登台！　地點、菜單先看
韓美女網紅遭棄屍柬埔寨　曾預告「有神秘影片」
58歲楊繡惠曬超音波照　「孩子的爸」身份終於曝光
快訊／「可以和妳打X嗎？」　美女議員控名嘴：你比朱學恒噁心
快訊／政大生「開賣淫公司」校版徵才　校方回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

夜騎北海岸吃肉粽　男大生遭同學追撞亡...父母心痛提再議結果曝

快訊／國3中和段水泥預拌車衝出護欄翻覆！司機受困搶救中

空姐在「五星飯店門前跌一跤」求償1844萬元　判決出爐

暗夜下雨無路燈...國道連3車撞護欄　他左閃右躲闖三關挫塞了

騎單車遭叭...北市婦霸氣攔車報警　結果先吃罰單

台中蜘蛛大盜闖北市議員家中行竊　4戶受害得手18萬

餵藥風波引家長恐慌！台中啟動4大措施護童專案　稽查2連鎖私幼

泳池救生員偷拍女住戶沖澡！她狂喊未婚夫堵人...色狼交出2支手機

馬路上有馬！台南仁德虎山橋3匹馬閒逛　警助飼主平安帶回

紙箱沒放好不能下班？　女員工遭同事抓胸撞牆甩巴掌

江蕙封麥8年為張清芳唱《家後》！　聽到掌聲感動：大家沒有忘記我

大媽考駕照安全帶扣錯邊！　考官看傻無奈繫上「交杯帶」

天母停車場小孩掉落坑洞

抓到了！關渡鹹粥闆娘遭槍殺　嫌躲土地公廟睡覺落網

左轉被高速撞轉圈噴樹叢　肇事休旅車駕駛竟落跑！

英皇家閱兵彩排3人熱暈！　樂手「倒地仍吹奏」超敬業

張清芳邀瘦子「被公司打槍」！　他笑：稍微感受到一點冷漠XD

張清芳親Ella：是我接班人！　見她露美背「直接摸下去」

部分止咳、腸胃藥也含苯巴比妥　幼兒園餵藥是烏龍？新北回應了

鄭容和嘴甜喊「最愛的城市是台北」　中文獻唱《Checkmate》自認「最擅長跳舞」

夜騎北海岸吃肉粽　男大生遭同學追撞亡...父母心痛提再議結果曝

快訊／國3中和段水泥預拌車衝出護欄翻覆！司機受困搶救中

空姐在「五星飯店門前跌一跤」求償1844萬元　判決出爐

暗夜下雨無路燈...國道連3車撞護欄　他左閃右躲闖三關挫塞了

騎單車遭叭...北市婦霸氣攔車報警　結果先吃罰單

台中蜘蛛大盜闖北市議員家中行竊　4戶受害得手18萬

餵藥風波引家長恐慌！台中啟動4大措施護童專案　稽查2連鎖私幼

泳池救生員偷拍女住戶沖澡！她狂喊未婚夫堵人...色狼交出2支手機

馬路上有馬！台南仁德虎山橋3匹馬閒逛　警助飼主平安帶回

紙箱沒放好不能下班？　女員工遭同事抓胸撞牆甩巴掌

Jennie爆吐整天還上台！「手上打點滴傷口」被拍到　虛弱表情曝光

美11歲男童機上突昏迷！土耳其航空急降布達佩斯　送醫搶救仍不治

夜騎北海岸吃肉粽　男大生遭同學追撞亡...父母心痛提再議結果曝

幼兒園餵藥案延燒！全教總批新北官僚傲慢　毀了全國教保員尊嚴

「選贏新北是因為對手太爛」　葉元之曝侯友宜總統大選致勝關鍵

公司「做4休3」實施1個月　老闆不爽：不自律員工很混

謝淑薇法網女雙冠軍　總統蔡英文獲知喜訊賀電肯定

砸百萬辦婚禮「老公竟一夜落跑」　她回家傻眼：東西搬光了

快訊／國3中和段水泥預拌車衝出護欄翻覆！司機受困搶救中

威達爾將離台！樂天桃猿鎖定新洋投　目標6月底前談妥

天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

社會熱門新聞

殺台灣黑熊合照吃下肚　山老鼠染疫亡

應召女說完做全套　見客身分瞬間臉綠

天母停車場「黑洞吃人」　6歲童一秒消失

女網紅穿學生制服賣原味內褲！景美女中怒告

即／台南2線3警官看球賽突昏倒　送醫搶救不治

即／暴雨炸不停！高雄前鎮水淹「半個輪胎高」

17歲妹暴斃！生前遭侵犯+拍裸照　6渣男下場曝

人妻廁所4度啪同事　綠帽夫強勢反攻

後悔買1.5萬寶寶寫真　她1原因追回錢

賓士女違停出入口　嗆「紅線又不是妳家的」

台大女宿爆性騷！　受害博士生：學校吃案要我睡沙發

快訊／槍殺關渡鹹粥闆娘！嫌躲土地公廟睡覺　落網畫面曝

暴雨狂炸！高雄梓官3hrs降135毫米

北大社區泳池偷拍！女住戶淋浴見手機鏡頭

更多熱門

相關新聞

CNN：台灣#MeToo總統大選添不確定性

CNN：台灣#MeToo總統大選添不確定性

CNN報導，Netflix熱門影集《人選之人─造浪者》在台灣掀起#MeToo浪潮，隨著台北及北京之間的緊張關係來到數十年來最高點，明年1月也將面臨總統大選，這場#MeToo運動的餘波，可能為至關重要的總統大選增添不確定性。

17歲妹暴斃！生前遭侵犯+拍裸照　6渣男下場曝

17歲妹暴斃！生前遭侵犯+拍裸照　6渣男下場曝

學運發言人控駐台外交官性侵　男方回應了

學運發言人控駐台外交官性侵　男方回應了

軍人車聚強吻女車友！民宿陽台性侵逞慾

軍人車聚強吻女車友！民宿陽台性侵逞慾

梁律國際法律事務所開幕

梁律國際法律事務所開幕

關鍵字：

法律人權恐怖情人水果刀殺人未遂性侵三審最高法院判刑男友定讞

讀者迴響

熱門新聞

Jennie巡演唱到一半「下台離場」！

殺台灣黑熊合照吃下肚　山老鼠染疫亡

楊繡惠曬超音波照孩子的爸身份曝

發財了！　家中地下室挖出3000萬元

幼兒園餵藥是烏龍？部分止咳、腸胃藥也含苯巴比妥　新北回應了

4童墜機後雨林求生40天　全靠13歲小姊姊

「5生肖」禍患上身！下半年衰神降臨

韓美女直播主慘死柬埔寨　屍裹紅布丟水溝

每月領1.3萬補助！財金部會發錢　申請條件一次看

女扶跌倒老人被誣賴「妳撞我」！

iPhone 15全價格大漲　「頂規1TB版」破5.5萬元

滯留鋒將報到全台濕整周！3重點5變化一次看

同學「連打3通電話」惡整郭台銘　郭董高EQ回應

使用LINE「1功能」他嘆沒禮貌！一票反推爆

國道3車追撞一片黑　他6秒驚險閃避掀驚呼

更多

最夯影音

更多
江蕙封麥8年為張清芳唱《家後》！　聽到掌聲感動：大家沒有忘記我

江蕙封麥8年為張清芳唱《家後》！　聽到掌聲感動：大家沒有忘記我
大媽考駕照安全帶扣錯邊！　考官看傻無奈繫上「交杯帶」

大媽考駕照安全帶扣錯邊！　考官看傻無奈繫上「交杯帶」

天母停車場小孩掉落坑洞

天母停車場小孩掉落坑洞

抓到了！關渡鹹粥闆娘遭槍殺　嫌躲土地公廟睡覺落網

抓到了！關渡鹹粥闆娘遭槍殺　嫌躲土地公廟睡覺落網

左轉被高速撞轉圈噴樹叢　肇事休旅車駕駛竟落跑！

左轉被高速撞轉圈噴樹叢　肇事休旅車駕駛竟落跑！

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面