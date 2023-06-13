618狂歡年中慶momo買一送多好心動，搶購比手速，今夏輕鬆掌握晶透水嫩肌！

▲把握618年中慶快上momo入手青春露、小燈泡精華和活膚霜等明星商品限量優惠組。（圖／SK-II提供，下同）

消費中心／綜合報導

嚮往仙女系美肌，想擺脫暗沉缺水、毛孔粗大、缺乏彈性、紋路若隱若現…肌膚問題，交給SK-II獨家成分PITERA™實現晶瑩剔透！錯過母親節檔期入手的你，別再因價格保持觀望，把握618年中慶快上momo入手青春露、小燈泡精華和活膚霜等明星商品限量優惠組，贈品最高價值破5千元，快筆記必買組合攻略，才能在當天拚手速，享受有感保養魅力！

貼心提醒：透過momo SK-II官方旗艦館購買，不必擔心貨源真假及品質，還能享有售後服務，買得安心才是真划算。

618年中慶momo專屬SK-II明星商品超值組合 一次擁有晶瑩剔透肌！

風靡全球名人的SK-II保養魅力是許多人的心頭好，不論是經典的青春露、提亮肌膚的小燈泡1精華還是緊緻肌膚的肌活能量活膚霜，都在肌膚好朋友PITERA™的加持下，為肌膚帶來濾鏡級的美肌保養效果而圈粉無數。

SK-II獨家經典成分PITERA™是由特殊酵母發酵而成，與肌膚天然的保濕因子成分相似，因此很容易被肌膚吸收，而且PITERA™含有超過50種微量營養素，可由內而外保濕調理、穩定肌膚進而改善暗沉及毛孔等問題，在關鍵時刻助攻肌膚散發健康光澤，因此有著「神仙水」的美名，讓愛美女性每次保養都能重新愛上自己的肌膚。

這次momo 618年中慶，SK-II特別推出多款超值組合，讓你能以優惠價格入手心儀的保養品，還能把其它明星商品一起打包帶回家～以下精選四大亮點組合，輕鬆滿足各種保養需求。

亮點1：晶瑩剔透不能沒有它！青春露鐵粉必Buy首選

SK-II頭號明星商品「青春露」，是一款蘊含90%以上的高濃縮PITERA™水狀精華液，極易吸收的超保濕調理效果，改善毛孔粗大、暗沉超有感，因此成為許多SK-II鐵粉的入門必Buy款。此次618年中慶難得出現買一送4的青春露經典組合，大方送上多達120ml的青春露非常值得把握，罕見優惠必須手刀打包回家，大瓶自己用、小瓶外出旅行攜帶或與閨密分享都方便，徹底感受肌膚實現晶瑩剔透的感動。

買：SK-II 青春露 230ml（NT$6,900）

送：SK-II 青春露 30ml*4（贈品價值約NT$4,784）

614一日限定，618 開賣>>https://reurl.cc/5182Yq

亮點2：SK-II小燈泡1精華提亮 NO.1～網友狂推的發光神器

能深入肌底啟動肌膚自然發光力的「光蘊臻采煥亮精華」，是網友狂推的發光神器，能一點一滴深入肌膚保濕提亮達到7天有感明亮3，因此被譽為「小燈泡1精華」，輕鬆改善肌膚暗沉、膚色不均，還能提升妝容透亮度，相當適合在炎炎夏日，用它為曬後暗沉肌隨身打光，點亮肌膚光采！

買SK-II光蘊臻采煥亮精華50ml（NT$7,290）

送SK-II光蘊臻采煥亮精華20ml（贈品價值約NT$3,327)

614一日限定，618 開賣>>https://reurl.cc/LAX7R4

亮點3：能量滿分！一抹活膚霜hold住零死角立體美顏

質地輕盈不油膩的SK-II肌活能量活膚霜，滿足夏季保養需求，輕鬆打擊肌膚乾燥、粗糙、毛孔粗大及肌膚細紋等初老肌困擾，針對肌膚紋理、屏障及結構三大面向，全方位改善肌膚緊緻度，澎潤飽滿立現，今夏就靠這瓶hold住輪廓線，展現零死角的立體緊緻美顏。

買SK-II肌活能量活膚霜／輕盈活膚霜80g（NT$5,790）

送SK-II肌活能量輕盈活膚霜15g*3（贈品價值約NT$3,591）

614一日限定，618 開賣>>https://reurl.cc/RzObxg

亮點4：青春露Ｘ活膚霜天后級明星商品組 透亮彈潤一次到位

急需保養效果開外掛、實現仙女系美肌的你，無腦入手青春露和活膚霜的雙天后明星商品組就對了！一次享受肌膚好朋友的PITERA™潤澤及滿滿能量的高效修護，深度調理毛孔、油光，解決乾燥粗糙、暗沉、紋路問題，為肌膚補滿彈力光澤，煥發青春光采一次到位。

買SK-II青春露230ml+SK-II肌活能量活膚霜80g（NT$12,690)

送SK-II青春露30ml+SK-II肌活能量輕盈活膚霜50g（贈品價值約NT$5,186）

614一日限定，618 開賣>>https://reurl.cc/VLR5ky

美肌神器限時優惠已送達～Momo 618年中慶手刀購！

別再老是保持觀望當個局外人，勇敢踏上SK-II時髦鐵粉之路吧！不論你有哪些不完美肌膚問題，都能在這些明星商品組合中找到合適的保養品，把握momo年中慶限時限量明星組合優惠，以划算的價格入手超人氣保養，一次清空購物車，享受SK-II美肌神器的保養魅力，輕鬆實現晶瑩剔透的仙女系美肌。

•馬上點開momo開始逛：https://reurl.cc/aVaNQ9

•搶先看618限定組合：https://reurl.cc/2L8oX6

1新升級版小燈泡為消費者對SK-II 光蘊臻采煥亮精華的暱稱，並非產品正式註冊名稱，非指產品功效，實際效果因人而異。

2包含雪蓮提取精粹，煙醯胺，十一碳烯醯基苯丙氨酸

3數據來自83名25~55歲日本女性對產品的使用測試。測試時間為2022年10月，使用1週後通過線上問卷調查獲取數據。僅為參考，實際效果因人而異。