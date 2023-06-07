618年中慶暖身開跑！3C家電大牌夯品狂降　電商首波活動優惠整理

▲年中購物大檔618暖身開跑，電商平台精選品牌夯品優惠下殺。（圖／momo提供）

記者洪菱鞠／綜合報導

迎來上半年最大檔期618年中慶，電商平台陸續祭出購物優惠，雖然目前只是暖身開跑，但有不少精選夯品下殺，還有免運、折價券、購物金等好康，等不及想換節能家電、入手熱門3C或餐旅票券的話，現在可以省錢先買一波。以下整理多家網購618首波活動內容作為參考。

東森購物網推出一系列豐富贈獎活動，即日起率先推出「天天免費抽」，每天一次免費抽獎機會，最高可獲得累積120購物金，下單選擇7-ELEVEN取貨，有機會獲得西西里風檸檬咖啡及御料小館韓風拌拌炸雞。正檔活動將於6/12起開跑，組隊挑戰任務，最高享回饋3%樂透金並有機會拿萬元獎金，另有折價券一鍵全領，祭出50、100、175等不同面額折價券，限量3000張，6/18當天再加碼「整點抽智能風扇」，同時與23家銀行及第三支付合作，提供最高回饋5,000元。

▲▼迎接年中618購物節，東森購物網推出一系列豐富活動。（圖／東森購物提供）

看準蓄勢待發的夏季購物潮，momo購物網推出全站3C、家電、美妝、休閒家居、美食等各類商品5折起，6/9起則有「九大品類日」可以搶優惠；而此次主打全通路「下單抽61.8萬元mo幣」、「組隊最高送7,500元mo幣」之外，活動期間滿額免費登記吃三商餐飲集團美食，包含三商巧福牛肉炸醬麵、拿坡里酥脆鱈魚香絲、福勝亭和風豆腐、鮮五丼南瓜可樂餅等任選，總名額3萬名，還有滿6,000元最高送300元mo幣、整點搶最高999元mo幣紅包、簽到分享賺mo幣及28家銀行最高回饋10%等。

PChome 24h購物618年中慶活動，集結3C、家電、保健、餐旅票券、生活戶外運動等話題夯品，並攜手Apple、SAMSUNG、LG、BRITA、樂高、大研生醫等推出超級品牌日及超殺品，包括Apple系列商品最低85折起、Panasonic國際牌變頻分離式空調79折，LG超淨化大白空氣清淨機特價8,888元，大研生醫全館最低37折起、SAMSUNG 65吋4K HDR智慧聯網電視下殺57折，購買票券商品滿額送限量蛋捲冰淇淋、關西六福莊生態渡假旅館輕旅行票券下殺25折等。

蝦皮購物618活動首發瞄準夏日解渴商機，獨家攜手茶湯會強推2款聯名新品，於全台門市開賣，購買時出示指定活動頁現折5元，6/18當天0～2點上站使用免運券下單，加碼再抽618杯茶湯會指定飲品兌換券。再與LG網羅10款夏日家電下殺45折起，近百樣國際大牌熱銷品也有超殺價，超級單品最低68折起，像是New Balance復古運動經典鞋款最低1,499元起、蘭蔻極光水優惠價3,780元、Acer 15吋輕薄文書筆電9,999元，哈根達斯獨家經典狂歡迷你杯一次帶走16杯只要1,099元。

▲蝦皮購物「618全民年中慶」攜手茶湯會打造「四季春蜂蜜拿鐵」、「甘梅愛玉檸檬」兩款聯名消暑手搖飲。（圖／蝦皮購物提供）

Yahoo奇摩購物盤點平台上半年數據與Top5熱銷榜，發現「節能」、「高CP值」等成為熱搜關鍵字，商品優惠提貨券、衛生紙搶佔前3名，顯示消費者不僅對通膨有感，也關注尋求折扣促銷活動與優惠訊息來抗漲。針對618年中慶，Yahoo奇摩購物集結旗下三大平台推出首波暖慶活動送好康，活動期間，購物中心全站刷Yahoo奇摩聯名卡筆筆享6%回饋無上限，消費滿額或是線上玩遊戲，還有機會抽獎、獨得萬元購物金；超級商城主打名店3折起、跨店滿減最高折1800，下單抽618超贈點及北高熱門行程體驗；拍賣商品下殺88元起，天天簽到再送超贈點。

樂天市場聯手Panasonic、Dyson、神腦生活等各大品牌，與日本樂天官方嚴選、樂天Kobo電子書等推出千萬優惠券、購物享10%回饋、滿額免運等優惠，買再抽大阪環球影城之旅；另集結千款熱銷商品，祭出天天限時搶購專區、激安特賣最低3折起，如精選熱門3C家電祭破盤價，三星55吋4K HDR智慧連網電視現省16,600元、小米手環8限時降7折，討論度超夯的NS Switch OLED主機－薩爾達傳說王國之淚，薩爾達傳說王國之淚，主機搭配遊戲及配件組，特價後領券現折300元，搭配618活動點數10倍送，等於省下近2000元，再加送特典。

618開跑，Pinkoi也迎來一年一度的「小人物大品牌設計節」，這次主打活動亮點包括「跨境海外免運專區」、「精選61折與$618起專區」和連續11天的「限量一元搶商品」，首波瞄準跨境海外免運專區，推薦chica3F、Sugar Valentine、kincot、hina工作室等「質感設計的日本職人飾品」，以及Theorem、JAYCHEWIN、katji-cozytime、Biruchu等「迎合夏日風情的泰國時尚選物」，可以趁免運與限時88折起優惠把喜歡的好設計帶回家。

▲618開跑，設計購物網站精選日本質感飾品、泰國時尚選物「跨境免運」送到家。（圖／Pinkoi提供）