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618購物節開跑！參加東森購物網任務拿豪禮　組隊拼圖拿獎金

東森購物網618購物節（圖／東森購物提供）

▲迎接年中618購物節，東森購物網推出一系列豐富活動。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

疫情解封帶動報復性消費潮，迎接年中最大檔期618購物節，東森購物網推出一系列豐富贈獎活動，暖身活動率先推出「天天免費抽」任務，即日起至7/2（日），每天一次免費抽獎機會，最高可獲得累積120購物金；另外，即日起至6/18（日）期間選擇7-ELEVEN取貨，有機會獲得西西里風檸檬咖啡及御料小館韓風拌拌炸雞。

東森購物網618購物節正式活動將於6/12（日）起開跑，網站準備多項豪禮任務，6/12～6/21活動期間內挑戰「組隊拼圖拿獎金」，最高享回饋3%樂透金並有機會獲得萬元獎金；另有「折價券一鍵全領-最高省325」任務，祭出50、100、175等不同面額折價券，限量3000張，就等會員上線來搶。618當天特別加碼「整點抽智能風扇」，只要消費滿618元，即可獲得一次抽獎機會。

東森購物網618購物節（圖／東森購物提供）

▲東森購物網與23家銀行及第三支付合作，提供最高回饋5,000元優惠。

除了優惠促銷，東森購物網還與23家銀行及行動支付合作，提供最高回饋5,000元優惠，使用全盈+Pay支付可享受25%回饋。全支付新上線，單筆訂單滿1,680元享10%回饋。

東森購物網也推薦必搶商品，優惠下殺4.3折起，包括舒味思氣泡水萊姆口味24入，買1送1，特價720元；HOYACASA皇家典藏精繡長絨棉兩用被床包組，特價3,618元；輝葉追夢椅HY-5083，特價59,666元；Jo Malone香水30ml英國梨與小蒼，買1送1，特價2,718元；TIGER 虎牌360ml夢重力超輕量彈蓋保溫瓶，特價618元；超熱賣的石墨烯產品PP 波瑟楓妮二代醫療級石墨烯腰夾，特價1,680元，多項商品推出超優惠價格。

東森購物網618購物節（圖／東森購物提供）

▲必搶商品－舒味思氣泡水萊姆口味24入，買1送1，原價1,680元，特價720元。

東森購物網618購物節（圖／東森購物提供）

▲必搶商品－舒味思氣泡水萊姆口味24入，買1送1，原價1,680元，特價720元。

東森購物網618購物節（圖／東森購物提供）

▲必搶商品－輝葉追夢椅HY-5083，原價71,666元，特價59,666元。

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618年中慶東森購物

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