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北市國小男師涉性騷女校友　教育局：停聘接受調查

▲▼台北市政府外觀。（圖／記者陳家祥攝）

▲北市某國小男師涉性騷，性平會決議調查期間不得到校。（圖／記者陳家祥攝）

記者楊惠琪／台北報導

台北市文山區某國小鄭姓教師被指性騷擾已畢業的女校友，被害人甚至不只一人。校方今（12日）召開性平會議及教評會議，其中性平會議已組成調查小組，並要求鄭姓教師調查期間不得到校；至於教評會則依法定程序，將召開第2次教評會決定是否予以停聘。

被害人透過臉書發文指控，小學曾受教鄭姓教師，不少校友畢業後仍會返校探望該名教師，但她高一獨自回校借用錄音設備時，遭鄭姓教師繞到身後，用手覆蓋她的手操作滑鼠，甚至被拉到鄭姓教師大腿上抱住；而在貼文後發現，受害人不只她一人，決定通報校方處理。

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台北市教育局表示，該校於6月9日晚間接獲校友電話舉報，旋即召開緊急會議並進行校安通報，依《校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則》規定處理，教育局亦要求學校嚴正處理，並從今起依法避免涉案教師再接觸學生。

教育局表示，該校於12日召開性平會議及教評會議，其中性平會決議受理調查，並將組成調查小組進行調查，且要求老師於調查期間請假不到校，避免接觸學生；而教評會則依法定程序決議，將召開本案第2次教評會，通知老師到場針對調查期間將先停聘的部分陳述意見，屆時將決定是否予以停聘。

北市教育局強調，校園性別事件零容忍，若師生性別事件確認，嚴重將依教師法第14條應予解聘，且終身不得聘任為教師。也呼籲相關當事人勇於舉發，將全力給予保護與支持，並要求學校以最嚴謹的態度，積極落實調查處置程序。

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