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快訊／朱凱翔9字道歉認喝醉　陳芳盈「炸裂」回應：我忍了一年

▲▼陳芳盈控名嘴性騷「說的就是朱凱翔」。（左圖翻攝陳芳盈FB／右圖本報資料照）

▲陳芳盈指控名嘴朱凱翔（右）性騷。（合成圖／翻攝自陳芳盈FB、本報資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

雲林縣議員陳芳盈12日表示，名嘴朱凱翔曾當面2度問她「我可以和妳打砲嗎」，還有一些肢體上的觸碰，如今雖然道歉了，但結論就是九個字：「喝醉了，不記得，對不起」，這是性騷擾者最常用的藉口，遑論朱凱翔是性騷慣犯，希望政論圈不要再容忍，避免出現下一個受害者。

陳芳盈指出，真正讓她「炸裂」的導火線，是朱凱翔聲援鍾沛君，還痛批朱學恒「噁心到不行」，讓她不禁心想「你憑什麼，你比朱學恒噁心一百倍！」但她過去擔心被朱凱翔反告，也擔心被對方的媒體和網路力量霸凌，「所以，我忍了一年多，這並不叫勇敢。」

陳芳盈臉書全文如下：

#給還在上朱凱翔節目的朋友的一封信

朱凱翔「道歉」了，這個道歉總合來說就是九個字：「喝醉了，不記得，對不起」也是性騷擾者最常用的藉口。

你意外嗎？我不意外。

我要說的是，「我不是唯一被朱凱翔騷擾的人」，「我更不是第一個被朱凱翔騷擾的人」。

大家去Google新聞一下，就會發現他是騷擾女生的慣犯，這些劣跡就不用我多說了。

當我早上把聲明發出去後，大家去看看現在許多的臉書、留言，受害者一一浮現，有的受害者選擇透過中間的朋友輾轉的告訴我：「謝謝你，陳芳盈，妳真的很勇敢，謝謝妳幫我們伸張了正義。」也有當事人公開在臉書說「親身經歷才會知道他有多噁心。憑什麼上節目談性騷擾、批評朱學恒？另位朱姓名嘴比朱學恒噁心一百倍。」

但我要告訴大家，我一點都不勇敢，我擔心被朱凱翔反告，我擔心他會用他的媒體力量和網路力量霸凌我，所以，我忍了一年多，這並不叫勇敢！

真正讓我炸裂的是，朱凱翔聲援鍾沛君，痛批朱學恒「噁心到不行」，我真的像被五雷轟頂一樣，腦袋嗡嗡作響：「你憑什麼，你比朱學恒噁心一百倍！」

至少朱學恒還有羞恥心，宣布關閉直播、不上政論節目。（非常遺憾的，這篇聲明發出的此時，朱凱翔還在不演了新聞台若無其事的評論時事……）

所以，我決定站出來，我要的不是朱凱翔空洞敷衍的道歉。我要的是，提醒其他的女生，小心他。#不要再有其他的性騷擾受害者了！

接著讓我還原當天我被騷擾的過程。

去年1月11日（不是朱凱翔說的日期），他邀我參加他的朋友的聚會，大家先去熱炒店吃飯，吃完後，朱凱翔邀我和另外一男一女兩個他的朋友去KTV唱歌。然後，他就當著另外二個人的面對我說了二次「我可以和妳打炮嗎？」

當他第二次說的時候，我心裡已經很生氣了，我瞄了旁邊的一位女生，那位女生竟然起身躲到厠所裡去了。我忽然懂了，不會有任何人幫我說話的，我選擇若無其事，待了一會，就先離開了。

我發出早上的聲明的時候，我看到有網友留言，妳不要怕，還有二個證人。我想說的是，我親眼看到這二個證人的反應，我能相信他們會出來為我作證？還是學朱凱翔說：「喝醉了，不記得，對不起」？

最後，才是我這封信真正的重點。朱凱翔的道歉根本不重要。我要拜託還在上朱凱翔節目的政治人物和媒體評論人。想想過去被朱凱翔傷害的女性？想想未來可能被朱凱翔騷擾的女性。

如果朱學恒性騷擾鍾沛君，就必須退出直播圈、退出政論圈；如果朱學恒性騷擾鍾沛君，政治人物、媒體評論們就紛紛跳出來宣示，再也不上朱學恒的節目。

那麼，我要問的是，為什麼這樣的標準遇到多次被新聞報導有騷擾女性習慣的朱凱翔，大家就可以假裝不存在？

我感謝黃揚明，他已公開聲明，不再上朱凱翔的節目、也不再和朱凱翔同台。謝謝他。我想請其他社會賢達們也想一想，不要因為你們的漠視甚至助長朱凱翔的影響力，而製造出更多被朱凱翔騷擾的女性。
請想想她們。

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關鍵字：

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