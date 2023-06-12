獨／離譜建商！鋼筋頂樓掉落險砸傷人　上周才被罰40萬

記者游瓊華／台中報導

離譜建商！台中市北區育祥街上一處興建中大樓，其樓頂2根鋼筋疑似未綑綁好，11日突自24樓掉落，恰巧掉在隔壁社區大樓地下停車場入口，險砸中站在車道旁的保全及住戶。保全接受媒體訪問時更爆料，東西掉落已非第一次，鋼筋掉落僅離他50公分，差點沒命。對此台中市政府出手開罰1.8萬元，並要求限期改善。但根據《ETtoday新聞雲》掌握獨家消息，此建案上周才因施工防護不全，遭勞檢處依違反職安法開罰40萬元，現又傳出鋼筋掉落事件，勞檢處也再次前往稽查。

▲鋼筋放24樓施工架掉落險砸死人，台中市府出手開罰要求限期改善。（圖／記者許權毅翻攝）

▲鋼筋無預警掉落砸在車道入口後反彈再掉落。（圖／記者許權毅翻攝）



從監視器畫面可看到，鋼筋無預警掉落砸在車道入口後反彈再掉落，巨大聲響把車道旁的保全跟民眾嚇壞，抬頭想要搞清楚，到底發生什麼事，鋼筋砸落也引起一陣沙塵。

此案為台中市北區錦村段集合住宅的營建工程，中捷遭到高樓塔吊吊臂掉落砸中軌道，列車撞上斷臂後，台中市府清查全台中有塔吊建案、工地，上週前往稽查發現該工地施工防護不完全，遭開罰40萬元，今天又傳出鋼筋掉落離譜事件，將再前往稽查。

勞工局表示，經詢問，工地主任回應鋼筋放置於施工架上，不慎飛落於工區外社區車道。勞工局指出，此案屬「公共安全」事件，勞檢處已派員檢查，如有違反職業安全衛生法，將依法處3萬元以上30萬元以下罰鍰、停工改善。

此外，都市發展局表示，該建案目前進度為屋頂版勘驗，鋼筋掉落雖未造成人員傷亡，但已危害鄰近住戶公共安全，都發局將依違反建築法裁處1萬8000元罰鍰，限期工地2日內改善完畢，若再有類似情事，將勒令停工並連續處罰。同時，勞檢處也立即派員檢查，如有違反職業安全衛生法，將依法處3萬元以上、30萬元以下罰鍰並要求停工改善。